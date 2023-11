El nombre de Luis Hermosilla está siendo relevante en el acontecer nacional, esto, tras verse involucrado en un presunto pago de coimas a trabajadores del Servicio de Impuestos Internos y la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF).

Ahora bien, otro rol que cumple el abogado es también formar parte del Tribunal de Honor de ANFP, ente que ya abandonó tras verse involucrado por el motivo que reveló el medio Ciper Chile en un reportaje.

De acuerdo con Diario La Tercera, la renuncia de Hermosilla fue oficializada en una carta que él mismo envió al directorio, manifestando “razones de índole personal” detrás de su decisión.

Al respecto, la propia Asociación de Fútbol Profesional (ANFP) informó la noticia a través de su página web, donde publicaron que se “tomó conocimiento de la renuncia voluntaria del abogado Luis Hermosilla Osorio, la que se hará efectiva a contar de hoy miércoles 15 de noviembre de 2023“.

Por su parte, cabe recordar que el jurista se defendió tras las acusaciones en su contra, argumentando que su persona fue objeto de “una maniobra siniestra cuyos alcances habrá que develar en el transcurso del tiempo”.

“No he pagado ni ofrecido beneficio a funcionario público alguno. El contexto y contenido de mi asesoría profesional no puede ser revelado y mi deber es protegerlo”, aseguró el abogado penalista.