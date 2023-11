La modelo Mia Khalifa sorprendió en redes al protagonizar una viral reacción que la acerca hacia Chile, especificamente, al fútbol y a Palestino.

Este lunes 13 de noviembre, la actual influencer replicó en su cuenta de X (Twitter) un video del equipo nacional, que ingresó a su duelo con Ñublense con un kufiya, pañuelo tradicional y símbolo cultural de Palestina.

Al ver el homenaje de Palestino a las víctimas de Gaza, Mia Khalifa escribió: “Recuerdo que cuando ocurrió la explosión en Beirut (Líbano), los socorristas chilenos subieron al primer vuelo y trabajaron incansablemente junto a la Cruz Roja Libanesa para rescatar a las personas de debajo de los escombros”.

Cabe recordar que, en el mismo duelo, los jugadores del equipo dirigido por Pablo Sánchez se arrodillaron en la cancha, en un tremendo gesto al que se sumaron también los futbolistas de Ñublense.

I remember when the Beirut blast happened, Chilean emergency responders got on the first flight and worked tirelessly alongside the Lebanese Red Cross to rescue people from under the rubble 🇨🇱🇱🇧🇵🇸 https://t.co/KJ8UPifQQ7

— Mia K. (@miakhalifa) November 13, 2023