Las denuncias ‘cruzadas’ entre clubes de Segunda División parece no cesar. En el entuerto legal que involucra a Deportes Limache y Melipilla, ahora se sumó Fernández Vial, club que podría sufrir un duro revés en su acción.

Recordar que durante la jornada del 16 de octubre, el Almirante acusó a los ‘Potros’ de emplear ‘pagos en negro’ en la categoría, lo cual, está prohibido en el reglamento del torneo.

Uno de los acusados en dicho documento fue José Luis Cabión, que aparece junto a Franco Ortega como jugadores a los que “se les pagó sumas en efectivo que no contaban en sus contratos de trabajos durante la Temporada 2022“.

“Me sorprende, desde las veces que yo he estado en Deportes Melipilla, contando once años, jamás he firmado algo aparte, solo contratos normales. Me causa extrañeza la denuncia que se hizo, hay que ver los pasos a seguir”, dijo a RadioPrensa.cl.

A su vez, al ser consultado respecto a las constantes irregularidades del torneo de Segunda y también, todos los casos del mismo tipo en el fútbol nacional, el actual concejal melipillano tildó a las actividad como “un negocio que ahora se ha vuelto asqueroso”.

Reiterando que no ha cometido falta alguna, Cabión reveló que tomará acciones legales para protegerse ante las acusaciones en su contra.

“Están ocupando mi nombre como futbolista y obviamente, represento a la ciudad como concejal. Aparte, yo estaba viendo la denuncia y habla del año del 2022 con el club en Segunda Profesional, pero en 2022 estábamos en Primera B. Obviamente, se pondrá una denuncia contra Fernández Vial por estar ensuciando mi nombre”, concluyó.