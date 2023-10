"No entiendo el bajar desde su posición a menospreciar la carrera que alguien hizo con mucho esfuerzo", dijo Villanueva para defender al otrora futbolista de la U y seleccionado nacional.

Claudio Bravo y Rafael Olarra protagonizan la última noticia en el mundo del fútbol nacional, ‘conflicto’ que comenzó por declaraciones del exdefensor y la respuesta del portero.

“335 minutos, como ir de Santiago a Concepción en auto“, dijo el guardameta del Betis tras recibir una crítica por parte del otrora jugador de la U, que dijo que “Para Berizzo, hoy quizás Bravo no es el mejor“.

Ahora, quien tomó la posta en defensa de Rafael Olarra fue el exfutbolista José Luis Villanueva.

“No criticó futbolísticamente, criticó una decisión. Yo siempre dije que no venga (a los amistosos), para qué sirven estos partidos, de lo que sea”, dijo el otrora jugador de la UC, que sostuvo que lo dicho por Olarra “es una opinión, pero no por eso debería estar dilapidado”.

Por otra parte, a Villanueva le llama la atención la posición de menosprecio de Claudio Bravo en contra de Rafael Olarra.

“Es el mejor arquero, quedará en la historia, no entiendo el bajar desde su posición a menospreciar la carrera que alguien hizo con mucho esfuerzo, donde algunos tuvieron suerte de llegar más arriba, pero respeto por la carrera”, precisó.

La defensa de Villanueva a Olarra en ‘conflicto’ con Bravo