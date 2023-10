Rafael Olarra, exseleccionado de La Roja, le respondió al arquero Claudio Bravo luego del ninguneo del bicampeón de América al hoy comentarista deportivo.

El portero del Real Betis, vale recordar, comentó en X (antes Twitter) la publicación de un hincha que criticaba al ‘Flaco’ por el atrevimiento de criticar al histórico guardametas nacional.

“335 minutos, como ir De Santiago a Concepción en auto”, recordó Bravo, aludiendo a los breves minutos que Olarra disputó en el fútbol europeo.

Ahora, durante el programa FSHOW, el comentarista se tomó su tiempo para responder al portero.

“Con Claudio, sin tener cercanía, coincidimos en varias cosas. En clásicos en contra, en Selección. Yo fui capitán cuando Claudio iniciaba, cuando tenía proyección”, partió señalando Olarra.

“Yo estuve en todas las selecciones desde chico, mi compromiso era del 100%. Me llamaba La Roja y yo estaba. No critico el compromiso con la Selección de Claudio, sería loco, pero para mí siempre hay que estar para la Selección, te llamen en vacaciones o no”, agregó el ‘Flaco’.

“Me da pena lo de Claudio Bravo”

Rafael Olarra no se detuvo ahí y, trascartón, sostuvo que “me da pena lo de Claudio Bravo, con respecto a que me cuente los minutos para hablar de fútbol”.

“¿Acaso los que no estamos a la altura de ciertos jugadores no podemos decir nada? ¿No se puede opinar? ¿Los hinchas que no jugaron tampoco pueden opinar? Es para todos el fútbol, ojo”, complementó el comentarista.

Para cerrar, el ‘Flaco’ recalcó que “yo sólo defendí al seleccionador, que tiene la potestad de elegir. Después criticaremos si le fue bien o mal. Pero de ahí a mostrar los minutos… Yo me lesioné grave jugando en La Liga española, iba a debutar con Osasuna y me lesioné en la semana. Estuve cinco meses fuera”.