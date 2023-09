Alejada del fútbol y viviendo unos difíciles meses, Cindy Nahuelcoy afronta los treinta partidos de sanción -junto a Loreto Toloza– que recibió tras el bullado caso de su denuncia en contra su colega Julio Bascuñán.

En diálogo con Las Últimas Noticias, la árbitra nacional se refirió por primera vez al caso que la terminó alejando duramente de las canchas de fútbol.

“Fue duro. Me lo lloré todo, sufrí, me trataron como a una delincuente y yo no maté a nadie“, señaló.

Consultada por la grave denuncia y el posterior resultado, Nahuelcoy fue enfática. “Solo denuncié algo que no me parecía correcto. Quizás la forma no fue la correcta, pero nada más“.

En esa línea, recalcó que “solo me arrepiento de haber confiado en personas, en superiores que luego me involucraron en un escándalo, me dieron la espalda y me entregaron“.

Cindy Nahuelcoy: entre ‘amenazas’ a otros colegas y un posible adiós al referato

Continuando con la conversación al citado medio, la jueza asistente mantuvo su perspectiva y también, apuntó que no volverá a entrenar junto a sus compañeros por temas de salud mental.

Asimismo, Cindy Nahuelcoy dejó entrever amenazas de superiores a los colegas que muestren apoyo hacia su persona.

“Muchos de ellos me han dicho privadamente que me apoyan, que saben que yo hablé con la verdad, pero, obviamente, no lo van a decir públicamente porque temen represalias“.

Por último, Cindy Nahuelcoy desmintió todo rumor sobre la rotura de su relación con Loreto Toloza y dejó la puerta abierta a su salida del arbitraje.

“Un año y medio (de sanción) es mucho tiempo, quizás vuelva bien o quizás decida no volver”, cerró.