La historía que unía al carismático DT, Jaime García con Ñublense ha llegado a su fin, luego de que ambas partes decidieran poner fin al vínculo en “mutuo acuerdo”.

Sin embargo, tras esto se conoció uno de los verdaderos motivos por lo que el oriundo de Cartagena deja el club de Chillán, luego de que se destapara una polémica pelea en la interna de los ‘diablos Rojos’

No obstante, esto no empaña el brillante trabajo que registró en un glorioso paso de 5 años, donde consiguió ser campeón de Primera B, instalar al equipo entre los mejores de la campaña 2022 y sobre todo, por llevar a Ñublense a su primera experiencia internacional.

Para sellar su lazo con la institución, Jaime García realizó una transmisión en su cuenta de Instagram, donde se despidió del club y reveló su parecer tras todos los años de alegrías y también de tristezas que pasó en Ñublense.

En el inicio del video, García comenzó detallando que “hola mis queridos amigos. Más que nada hago este en vivo para toda la gente. Quiero despedirme, hago esto de forma personal y les doy las gracias. Del tiempo que llegué acá fueron cosas maravillosas que viví, de conocer gente amiga, de crear lazos en todos lados. Fue muy transversal”.

“Yo fui creciendo al lado del club, nosotros pasamos pero el club se queda. No voy a responder nada. Me siento muy en paz y tranquilo con todo lo que hice. Di el 500 por ciento. Dar gracias es poco”, indicó.

Buscando apartarse de la ‘polémica’, el DT remarcó que “les agradezco a toda la gente. No quiero ni voy a hablar nada. Quiero que siga la buena energía y buena onda. El club no va a parar y tienen que apoyarlo, ir creciendo en el club que tanto me gusta y espero que lo hagan más grande. Se ha ido creciendo a pasos agigantados y le deseo lo mejor del mundo a la institución”.

“Creo que estos han sido los cinco años más lindos de mi vida, respetando a todos los otros equipos donde he pasado que siempre dejan algo. Ha sido maravilloso. Como llegué y como me voy, súper fortalecido en lo profesional. He llevado a la institución a la gente y espero que siga así, no quiero que dejen de apoyar al club. Ustedes me han apoyado a mí en las buenas y las malas. Ahora el equipo los necesita, eso no lo olviden nunca”, sentenció.

El apoyo al club

Por otra parte, fue consiente del complicado momento que atraviesa el club, ya que están instalados en la preocupante parte baja de la tabla del Campeonato Nacional, posición que los complica de cara a la recta final del certamen.

Fue en este momento donde dejó caer lágrimas al puntualizar que “no queda nada más que un hasta siempre. Gracias por ese apoyo incondicional, quiero que lleguen lo más alto posible. Apoyen a los muchachos, lo van a necesitar más que nunca. Que siga la unión, el aliento. Para ayudarnos a que me vaya feliz y contento, ustedes sigan apoyando al club en las buenas en las malas. Yo me voy feliz por el tiempo con ustedes”.

“Si estoy lejos, me sentiré incómodo si hacen cosas que no corresponden. Agradezco el cariño en las buenas y en las malas. Ese es mi legado, no quiero que le pase nada malo al club ni a nadie”, sostuvo.

Por último finalizó que “tiren para arriba al club como yo lo hice. Me voy feliz de esta institución hermosa, algún día nos volveremos a encontrar. Me hicieron sentir el mejor técnico del mundo. Mucho cariño a todos, los quiero mucho. Me voy con el corazón lleno. Apoyen a los muchachos, denle eso que me daban a mí”.

Revisa parte de la despedida de Jaime García de Ñublense