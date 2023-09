En Ñublense los ánimos están tensos luego de que Jaime García dejara de ser el técnico de los chillanejos y, la última prueba de lo anterior, es el descargo de Lorenzo “Lolo” Reyes.

El ex Universidad de Chile, vale recordar, fue apuntado como protagonista de una pelea con su compañero Manuel Rivera que, a la larga, derivó en la partida del estratega de los ‘Diablos Rojos’.

Sin embargo, en las últimas horas, el medio local Dimensión Deportiva aseguró que Reyes y otros jugadores le “hicieron la cama” a García.

Lo anterior provocó la airada reacción del ‘Lolo’ quien, a través de redes sociales y con nombre y apellido, atacó al periodista que destapó el supuesto mal actuar de Reyes.

“Soy una persona que trato de hablar siempre en la cancha. Nunca he sido bueno para hablar con la prensa o por redes sociales. Odio las polémicas y muchas veces no hablo para no agrandar más las cosas. Pero paren la wea (sic)”, empezó descargándose el jugador.

“Nicolás Osses, de Dimensión Deportiva, ¿Qué te pasa? ¿Tienes algún problema personal conmigo? Si es así háblame por privado y lo arreglamos los dos. Pero cómo se te ocurre hablar algo tan fuerte como que yo le hice la cama al profe Jaime. ¿Estudiaste cinco años para inventar cosas?”, continuó el futbolista de Ñublense.

Luego, el Lolo Reyes insistió en que “¿Hacerle la cama es tener que pincharme casi todo este año porque tenía pubalgia? ¿Hacerle la cama es pincharme la rodilla en los últimos partidos para no sentir dolor y cuando se me acababa el efecto estar dos días con más dolor aún? ¿Hacerle la cama es jugar desgarrado?”.

“¿Hacerle la cama es defenderlo siempre, con cualquier persona? Lo peor es que hay cualquier tonto, como este, que dice algo por una página de Instagram y muchos le creen”, complementó el volante.

Revisa el descargo del Lolo Reyes en redes sociales: