Este jueves, Unión Española y Universidad Católica fueron los elencos encargados de abrir el telón de la jornada n°23 del Campeonato Nacional, con un entretenido empate 2-2 que no estuvo exento de polémicos y que tuvo como figura al uruguayo Rodrigo Piñeiro quien, pese a anotar un doblete, no quedó contento tras el pitazo final.

El futbolista hispano no tuvo piedad con el arbitraje del encuentro y, tras ser entrevistado como el mejor jugador del encuentro por las pantallas de TNT Sports, el charrúa aprovechó el momento para disparar contra el manejo del fútbol chileno y hacer notar lo que el considera injusto respecto de las decisiones arbitrales.

“Me voy con un sabor amargo. Acá pasan cosas raras que nos perjudicaron, el árbitro no ayudó mucho, pero no voy a hablar de eso… No es justo para nosotros que nos estamos jugando la vida acá”, expresó el habilidoso extremo.

En la misma línea, Piñeiro sostuvo que Unión Española se encuentra en la lucha en la parte alta y que una mala decisión arbitral podría cambiar radicalmente su situación.

“Estamos peleando por copas internacionales, que es un objetivo de nosotros y bueno, ojalá que se revisen estas cosas y no pase nada para el próximo partido. Estamos en la lucha y vamos a pensar en nosotros”, recalcó.

Antes de finalizar y reconocer que su enfoque ahora está en el partido que medirá a hispanos contra Palestino (después del parón del fútbol chileno), el uruguayo reconoció que fue un duro partido y que tuvieron que extremar recursos al contar con un expulsado desde el minuto 33.

“Había que aguantar y meter, era un partido duro, con uno menos fue muy complicado, pero había que correr y dejar todo en la cancha”, explicó.