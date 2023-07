El nombre de Fernando Felicevich es tema en el fútbol nacional no solo por su rol en las sombras, sino también, por su relación con sus representados. En tal contexto, Matías Campos Toro denunció al agente y formuló otra polémica que involucra al trasandino.

Recordar que el volante ofensivo de Audax y Universidad de Chile, entre otros, se querelló contra el representante y su mano derecha, Daniel Behar, acusando millonarios pagos que nunca llegaron y además, la evasión de impuestos.

Para dar más detalles sobre la acción legal, su abogado, el exfiscal Francisco Aguirre, conversó con El Mercurio.

“En el período que va de 2014 al 2017 si bien Matías estaba de vuelta en Chile en esos años, jugando a préstamo primero por Unión Española y más adelante por Audax Italiano (entre medio defendió a Arsenal de Sarandí), su sueldo se lo seguía pagando el Granada de España. En la querella, se explica que Felicevich y Behar llegaron a acuerdo con Gino Pozzo, cuya familia es dueña de tres equipos: uno de ellos el club español“, dijo.

A su vez, el citado medio afirma que dicho vínculo “se firmó el 1 de julio de 2012 y por cinco temporadas, a cambio de 200 mil euros por cada una, más bonos y una cláusula de rescisión de 20 millones de euros.

“Yo imputo como delito la apropiación indebida”

Con contrato en mano, el abogado de Campos Toro recalca que el motivo de la querella es por “apropiación indebida”, dado que el jugador no recibió pagos desde su representante, en este caso, Fernando Felicevich.

“La plata que se recibió es producto del trabajo del jugador de fútbol. Esas platas las recibió el representante y su deber era entregárselas al jugador y ese dinero no fue entregado íntegramente (…) Él (Felicevich) no las entregó, el jugador las pidió en su momento, pero siempre hubo una excusa para no hacer entrega de ellas“, sostuvo.

Ante la situación, Francisco Aguirre explicitó con la mencionada fuente que “le dimos un plazo para entregarlas y todas las facilidades, pero no ocurrió nada. Este señor ni siquiera nos contestó y por lo mismo llegamos a tribunales, algo totalmente legítimo. Tenemos pruebas para demostrar que percibió esas platas“.

“El jugador no recibió todo lo que le pagaba Granada. Fueron quedando remanentes por 122 mil euros (poco más de $110 millones), que nunca se entregaron. El deber de la persona que recibió el dinero era entregarlo y no lo hizo”, apuntó.

¿Y el delito es? La apropiación indebida. A mi cliente le tenían que haber pagado y no lo hicieron, a mí no me corresponde imputar un delito tributario. Es algo que deberá ver y calificar la fiscalía”, finalizó el abogado de Matías Campos Toro.

Por otra parte, vale mencionar que quien fuera seleccionado de La Roja exteriorizó su “cierto temor” a la hora de dar a conocer la situación, “teniendo en cuenta que Fernando Felicevich es una persona con mucho poder dentro del fútbol chileno”.