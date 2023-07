El controvertido agente de futbolistas Fernando Felicevich vuelve a estar en el foco. Esta vez, luego de conocerse la demanda interpuesta en su contra por un exjugador que fue representado por él.

Matías Campos Toro, formado en Audax Italiano y con pasos por Universidad Católica, Universidad de Chile y el fútbol europeo acusa al trasandino de apropiación indebida y evasión de impuestos.

El pasado 8 de julio, en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, el retirado futbolista presentó la acción judicial contra Felicevich y su socio de confianza, Daniel Alberto Behar Telias.

Según pudo conocer Mega, Campos Toro exige el pago de 122.000 euros (más de 112 millones de pesos) que corresponderían a pagos efectuados por el Granada de España y el Udinese de Italia, durante las temporadas 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017, y que los dos acusados habrían retenido unilateralmente.

“La mayoría de las sumas de dinero que yo debía percibir por concepto de mi trabajo como futbolista profesional las recibían ellos acá en Chile, en sus oficinas ubicadas en Avenida Vitacura 5250, oficina 1006, comuna de Vitacura”, relató el exjugador en la demanda.

“Luego me las entregaban mediante transferencia electrónica o en efectivo, todo de manera oculta, porque de esa manera eludían el pago de impuestos que correspondía pagar, ya que no quedaban registros”, asegura Matías Campos Toro.

“Fernando Felicevich es una persona con mucho poder”

Según las palabras del otrora seleccionado nacional, intentó que el monto se le fuera devuelto cuando aun estaba activo, pero por temor a represalias optó por guardar silencio.

“Yo no los presioné, porque siempre me prometieron que podrían conseguirme otro contrato para jugar en algún club de fútbol profesional chileno o de Latinoamérica, luego de haber vuelto de Europa, existiendo, además de mi parte, un cierto temor a que me perjudicaran si los llegaba a contradecir, teniendo en cuenta que Fernando Felicevich es una persona con mucho poder dentro del fútbol chileno, de quien se dicen muchas cosas”, indicó también el exfutbolista.

Al no tener novedades por su exigencia, Campos Toro presentó un escrito formal ante la agencia de Felicevich, Vibra, en junio pasado. Sin embargo, al no tener respuesta, el exjugador decidió interponer la demanda.

La acción judicial incluye también un oficio a la ANFP, para que pueda entregar antecedentes sobre los querellados; y otro al SII, para determinar si Felicevich y Behar declararon y pagaron los tributos correspondiente al dinero ganado con la representación de Matías.

Por lo anterior, se citará a declarar a Pablo Milad, presidente del ente rector del fútbol nacional; y a José Luis Carreño, presidente de los representantes de jugadores de fútbol en Chile.