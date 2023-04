Ariel Holan sacó la voz. El entrenador de Universidad Católica no pudo eludir los rumores que surgieron esta semana respecto a su relación con el plantel, luego del angustioso avance por la Copa Chile ante el modesto Deportes Colina.

Recordar que Juvenal Olmos, exjugador y DT de la UC, apuntó en su rol de comentarista que los jugadores no están contentos con el trabajo del argentino en la UC y que, incluso, le estarían “haciendo la cama”.

Posteriormente, el periodista Manuel de Tezanos lanzó que al guardameta Nicolás Peranic le habían prometido ser titular en Copa Chile y finalmente aquello no ocurrió.

Frente a esto, el ex DT de Independiente declaró en rueda de prensa que “en ningún momento dudé de la honestidad de ningún jugador, cuerpo técnico y directivos, de que estamos tirando todos para adelante para tratar de reconstruir un equipo”.

“Tengo confianza plena en los jugadores, con ellos no hay nada que conversar, pero cuando se dicen cosas que no son ciertas, a mí me lastima y me pone triste“, agregó.

Luego, Holan tocó el tema de la supuesta promesa al meta suplente de Matías Dituro. “Lo que me incomoda es, por ejemplo, que salga que a Peranic le prometí que iba a jugar. Son cosas feas porque no son ciertas, entonces yo digo: ‘Pu…, ¿qué interés hay detrás de todo esto? Yo respeto mucho la labor de ustedes (periodistas), por eso siempre llevo todo al terreno futbolístico”, dijo.

“Si ustedes me dicen que no les gusta cómo juega el equipo, bien, quizás coincidimos y charlamos. Nico es un caballero y le pueden preguntar, y él les puede decir. Esto me lastima y me pregunto: ¿por qué es asi? (…). Me molesta cuando pasan estas cosas, que no son justas”, complementó.

Y no solo eso. El estratega argentino también salió a responder la ácida crítica de Gabriel Milito, ídolo de Independiente, quien lo acusó de ser uno de los máximos responsables de la crisis institucional del Rojo.

“No es un momento para entrar en polémica ni responder, porque para mí primero está Independiente; ayer, hoy y hasta el día en que me muera. Me sobran argumentos para responder, pero cuando llegue el momento los voy a esgrimir”, sentenció.

Todo esto a poco menos de 24 horas del clásico con Colo Colo, válido por la décima fecha del Campeonato Nacional 2023.

