Una gran polémica se ha desatado en las últimas horas, tras las incendiarías declaraciones que el ex agente de Gabriel Suazo, Alan Silberman, quien apuntó al exjugador de Colo Colo, a su actual dirigente, Fernando Felicevich y que también ha salpicado hacía diferentes sectores de reconocidos personajes del fútbol nacional.

Ese es el caso de Claudio Borghi, quien resultó involucrado en uno de los comentarios que el representante soltó en conversación con Redgol.

En lo detallado por Silberman y que molestó al ex DT de La Roja fue que “a Gonzalo Fierro se lo quiso llevar a Boca Juniors cuando no estaba jugando en Flamengo. Se lo llevó cuando yo le dije que se fuera, porque representaba al entrenador que había llegado a Boca y no resultó por un examen médico, pero igualmente actuó en una forma de bajo fondo”, involucrando directamente a Borghi, quien por esos días era entrenador del elenco ‘xeneize’.

Dichos que encendieron los ánimos del ‘Bichi’, quien en un nuevo capítulo de Todos Somos Técnicos en TNT Sports, se defendió de las acusaciones que Silberman arrojó al citado medio.

Fiel a su estilo, Claudio Borghi comenzó afirmando que “Alan, yo nunca tuve empresario. ¡Jamás!, ni como jugador ni como entrenador. Sí tuve gente que me vio contratos, que yo estaba incapacitado para manejar todos los puntos que había, las multas, las cláusulas de salidas”.

“si no tienes capacidad para mantener a tus jugadores, no me metas a mí en el lío”

Así también, continúo su réplica destacando que si quería llevarse a Fierro hasta Argentina, ya que había entrenado anteriormente al jugador y veía cualidades y técnicas para adaptarse a lo que el buscaba en ese minuto en el cuadro ‘Azul y Oro’.

Con relación a esto, el ex DT del ‘Cacique’ apuntó: “Yo llevé a Fierro porque lo conozco de muy jovencito y sabía que me podía cumplir las funciones en el equipo, porque no tenía un carrilero por derecha. Gonzalo estuvo conmigo, no pasó la parte médica, tenía un problema en su visión por el desprendimiento de retina que tuvo y no pasó la revisión médica y volvió a Flamengo que era el dueño de su pase“.

“Entonces cuando estás diciendo que yo llevo un jugador porque es de Fernando Felicevich me estás acusando de corrupto y deberías tener cuidado”, deslizó.

Posteriormente siguió avalando su postura recalcando que “creo que los empresarios del fútbol, en su gran mayoría, le hacen mal no solamente al medio, al futbolista, a los clubes y a esta cofradía que tienen entre ustedes”.

Para finalizar, Claudio Borghi le envió un fuerte, pero claro mensaje a Alan Silberman al declarar que “ante tu incapacidad de mantener jugadores, trabajes más y no hables mal de la gente, como hablaste mal de mí”.

“Así que Alan, un abrazo grande, hijo. Acuérdate que llevo muchos años y mira que estuve con gente complicada y jamás se me ha acusado de nada corrupto. Lo único que tengo en mi vida es mi nombre y el resto son pavadas. Alan, un abrazo grande y cuídate“, cerró.

Sin dudas que son descargos de un excampeón del mundo que poco tiene que ver con la polémica que despertó el exagente de Gabriel Suazo, quien por estos momentos se encuentra bajo el alero de Fernando Felicevich, y contento en Toulouse.

