La polémica en torno a Gabriel Suazo y su cambio de representante tiene para rato, luego de las acusaciones de Alan Silberman (exagente del lateral) en contra de Fernando Felicevich.

El propio jugador del Toulouse de Francia y La Roja salió a responder los cuestionamientos de quien guiara su carrera durante 10 años, asegurando que jamás recibió una oferta de otro club en ese lapso de tiempo.

“Trabajé con ellos entre 9 y 10 años, desde que tenía 15 o 16 años. Desde el principio siempre dije que mi sueño era jugar a Europa y en ningún momento me llegó una oferta, siendo titular y capitán de Colo Colo”, aseguró el ex Colo Colo.

Las críticas de Suazo a su otrora agente no gustaron en el círculo de Silberman, y fue su hija Paola la que destrozó al actual seleccionado de La Roja.

Según Redgol, la mujer utilizó sus redes sociales para destrozar al lateral de 24 años: “¿O sea que cuando dijiste que no querías ir a Brasil porque no era Europa… estabas hablando de las vacaciones? Suazo, aparte de no tener palabra ni lealtad, eres enfermo de mentiroso. Averigua lo que es el karma mejor”.

La hija de Alan Silberman no se quedó ahí. “Suazo miente descaradamente. Quien le explicó que no era bueno que lleguen a un club tres personas a ofrecerlo fue justamente su agente, ¡al que engañó y le incumplió contrato! ¡Aparte de desleal y mentiroso, eres tonto!”, agregó la ingeniera comercial.

En la misma línea, Paola Silberman insistió en que “lo escuché decir ‘¿por qué tendría que pasarle plata a Colo Colo?’. Lo que hizo no es sólo de desleal, mentiroso y traicionero. Es de poco hombre. Presionaba para dar mandatos y ahora se queja. ¡Alguien que le avise que en la vida te va cómo actúas!”.

Para cerrar, la mujer defendió con todo a su padre: “En 30 años nunca, ni un jugador ni nadie del ambiente, habló mal de ti. Todo lo contrario. Pero un muchacho que no cumple contratos, no tiene palabra y no conoce la lealtad seguramente es más creíble”.

Gabriel Suazo, por su parte, se concentra en su vuelta a las canchas con el Toulouse que, este domingo 2 de abril, debe visitar al Brest por la Ligue 1.