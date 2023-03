El seleccionado nacional Gabriel Suazo, jugador de los registros del Toulouse, sacó la voz luego de las duras críticas de su exagente, Alan Siberman, a su actual representante, Fernando Felicevich.

La transferencia del excapitán de Colo Colo al citado cuadro francés dejó sin pan ni pedazo a Silberman, razón que, según el propio agente, va en contra de lo legal.

“Ni yo ni mi socio, el holandés Jason Pappe, fuimos los que transferimos a Gabriel Suazo, siendo sus representantes legales por contrato… La historia, para variar, involucra a un agente inescrupuloso, amoral, que actúa a nivel tipo mafia, que se llama Fernando Felicevich; que hace muchos años, en 2007, nos robó la representación de Arturo Vidal, después de haberse reunido conmigo”, expresó Siberman a Redgol.

Ante esto, Suazo rompió el silencio y disparó contra su exrepresentante. El lateral izquierdo negó que Felicevich le hubiese robado a Siberman su representación.

“Todo eso es mentira. Jamás en todos los años que estuve con Silberman me llegó una oferta formal. Nunca”, aseveró en diálogo con La Tercera.

“La incertidumbre que tenía todo el mundo sobre mi futuro, yo también la tenía, porque en ningún momento me llegó ninguna oferta por parte de Silberman y Jason. Trabajé con ellos entre 9 y 10 años, desde que tenía 15 o 16 años. Desde el principio siempre dije que mi sueño era jugar a Europa y en ningún momento me llegó una oferta, siendo titular y capitán de Colo Colo, sobre todo, estos últimos dos años, y además jugador de la Selección”, agregó.

Luego, el apodado ‘Suazidane’ en suelo galo dijo que “seguí confiando en él (Siberman), creyendo que me iba a traer una oferta, hasta que ya se comenzó a rebasar el vaso. Luego me comencé a enterar de que sí había ofertas por mí… De los 10 años que trabajé con ellos, jamás me enviaron una oferta formal a mi WhatsApp o a mi correo, por tal club. Jamás. Y es ahí cuando a mí me contactan de la empresa de Fernando (Felicevich)”.

Ya con el agente de Vidal, Alexis y Medel, Suazo reveló que “recién ahí, toda la tensión que yo tenía se fue desvaneciendo gracias a ellos, gracias al equipo de trabajo que tiene. La verdad es que, si no fuera por el equipo de trabajo que tienen, yo no estaría acá. No sé dónde estaría. Si te soy sincero”.

Para terminar, el jugador de 25 años reveló que igualmente se comunicó con Siberman tras fichar en el Toulouse: “Le dije: ‘Tomé esta decisión porque creo que era lo mejor para mí, mi familia y mi futuro’. No tuve respuesta, tampoco la esperaba, pero aun así fui caballero, por el tiempo en que estuve con él… Pero estuve 10 años y nunca me llegó una oferta, ni estando libre”.