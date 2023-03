El duro castigo para el árbitro chileno Nicolás Gamboa, de 15 partidos por utilizar “lenguaje ofensivo y soez” hacia un jugador de Audax Italiano, traspasó fronteras en las últimas horas.

La prensa italiana comentó la sanción para el juez nacional y comparó su situación con lo sucedido entre el cuarto árbitro Marco Serra y José Mourinho en un duelo entre el Cremonese y AS Roma por la Serie A, jugado el pasado 28 de febrero.

El hecho ocurrido en la península empezó tras un contacto entre Kumbulla y Tsadjout, sobre el que el DT portugués pidió explicaciones y donde uno de los jueces asistentes parece haber respondido con un “haz tus propias cosas”.

Tras el encuentro, ‘The Special One’ no se guardó nada y se dirigió duramente contra el réferi asistente. “Soy un tipo emotivo, pero no un loco. Reaccioné así porque me dijeron algo grave. Tengo que ver si se puede hacer algo con los abogados, porque me han dicho que no hay grabación del momento”, dijo.

Frente a esto, el organismo rector del Calcio decidió que Serra fuera a dirigir a la Serie B, la segunda división italiana, y arriesga un juicio que podría terminar con un castigo mayor.

El Corriere dello Sport comparó esta situación con lo ocurrido en la cancha del Estadio Bicentenario de La Florida, con Nicolás Gamboa como protagonista. Tituló: “¿Serra y Mourinho? En Chile un árbitro lo hizo peor”.

“La disputa entre el árbitro Marco Serra y José Mourinho durante el partido Cremonese vs Roma se ha hecho famosa y sigue dando que hablar, pero al otro lado del océano hay un árbitro de partido que ha ido mucho más allá del clásico argumento contra un entrenador”, escribió.

“El pitazo sudamericano fue en efecto suspendido por 15 partidos tras la investigación por la conducta de Gamboa, acusado por los jugadores del Audax Italiano de haber utilizado expresiones insultantes y de suma gravedad contra ellos”, agregó el medio.

Para terminar, el Corriere señaló que “una conducta absolutamente prohibida por la normativa. Sin embargo, el propio juez del partido puede respirar aliviado: se arriesgó a una monstruosa descalificación de 50 partidos“.