El entrenador portugués José Mourinho, que dirige al AS Roma, vio la tarjeta roja el martes en la derrota 2-1 ante Cremonese, por la Serie A, y no podrá estar el día 5 de marzo en el banco ante la Juventus.

Todo empezó tras un contacto entre Kumbulla y Tsadjout, sobre el que Mourinho pidió explicaciones y donde uno de los jueces asistentes parece haber respondido con un “haz tus propias cosas”.

Tras el encuentro, ‘The Special One’ no se guardó nada y se dirigió duramente contra el cuarto árbitro. “Soy un tipo emotivo, pero no un loco. Reaccioné así porque me dijeron algo grave. Tengo que ver si se puede hacer algo con los abogados, porque me han dicho que no hay grabación del momento”, dijo.

“El árbitro me sacó la roja por lo que le informó el cuarto árbitro, Marco Serra. Tras la situación, le pregunté que si sabía lo que me había dicho y me dijo que tenía un lapsus de memoria, que no se acordaba”, añadió.

Incluso, el técnico luso de los ‘giallorossos’ enfatizó que Serra es de Turín e impidió que estuviera en el banco contra la ‘Vecchia Signora’. “Me cuesta haberme quedado fuera de ese partido. Él es de Turín, pero no creo que tenga nada que ver…”, apuntó.

Tras recibir el DT una sanción de dos encuentros y una multa de 10.000 euros, por increpar al árbitro, se conoció en las últimas horas un video sin audio del cruce entre Serra y ‘Mou’. Allí se pueden leer los labios.

De acuerdo a la prensa italiana, el cuarto árbitro le dice al extécnico del Real Madrid, Chelsea y Manchester United que “todos se están burlando de ti, vete a casa, vete a casa”. El motivo del por qué Mourinho enloqueció.

La Fiscalía Federal italiana ha abierto una investigación sobre el episodio que provocó la expulsión del técnico de la Roma.

4th referee Marco Serra: "Everyone's taking the piss out of you. Go home, go home."

José Mourinho: "I need to know if we can take legal action. He won't have the honesty to say what he told me and how he treated me. It was unjustifiable."pic.twitter.com/SvBv3e2WN7

— IM🇵🇹 (@Iconic_Mourinho) March 1, 2023