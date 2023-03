Alexis Sánchez, goleador histórico de La Roja y actual estrella del Olympique de Marsella, entregó importantes detalles de los entrenadores que ha tenido en su carrera, algunos de talla mundial como José Mourinho y Josep Guardiola.

El ‘Niño Maravilla’ fue consultado por el director técnico que más lo marcó en su carrera, que ya lleva 18 años, y su respuesta no dejó de sorprender.

El tocopillano de 34 años, en diálogo con TVN, dio el nombre del uruguayo-chileno Nelson Acosta, quien lo hizo debutar en el profesionalismo -en Cobreloa- y en el ‘Equipo de Todos’.

“Me ayudó, me hizo debutar, me enseñó. Tenía 15 años. Se sentaba y decía vengan para acá (a los referentes del plantel). Rodrigo Pérez, Luis Fuentes, Mauricio Aros. Yo atrás no podía mirar. Decía: ‘Cómo este pendejo que está acá los hace ganar partidos, somos boludos nosotros ya’. Yo decía: ‘quédate callado’, porque el jugador grande se podía sentir opacado por uno que tenía 15 años”, declaró.

“Él me marcó mucho. Después me llamó a la selección. Le agradezco mucho por darme la oportunidad de crecer, sin la oportunidad de Acosta yo no estaría aquí“, agregó.

Además, el ariete que hoy la rompe en Francia se dio el tiempo de recordar a Mourinho, Guardiola y Arsene Wenger, quienes lo dirigieron en el Manchester United, FC Barcelona y Arsenal, respectivamente.

“Mourinho es especial. Guardiola organiza todo. Es un detallista en todo ámbito. Wenger, señor del fútbol. Siempre elegante, respetuoso. Me gustaría mezclar todo eso y enseñarle a los niños pequeños acá en Chile”, expresó.