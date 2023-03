En la jornada de día jueves se viralizó una entrevista que brindó Alexis Sánchez a TVN en donde liberó grandes declaraciones en torno a su vida en el fútbol extranjero, a La Roja y su proceso en la generación dorada y también, fue categórico con el nivel que se evidencia actualmente en suelo nacional.

Resulta que en sus contundentes dichos, el ‘niño maravilla’ no tuvo problemas para afirmar que “afuera nadie conoce a Colo Colo, la U o la Católica, pero nosotros en Chile pensamos que son conocidos a nivel mundial y nos equivocamos”.

“A los chicos les pasa lo mismo creo que yo, ellos tienen que entender que la mentalidad de hacer un gol es que al otro fin de semana tiene que ser igual, constancia y seguir“, indicó.

“Hacen un gol y se conforman”

Posteriormente, argumentó sus lapidarios dichos asegurando que “acá pasa mucho con los jugadores del fútbol chileno, y cuando era chico me pasó, que hacen un gol y se conforman”.

“Yo fui a la sub 17 de Cobreloa e hice tres goles en Calama, en un momento le hice goles a la Católica y dije ‘soy el mejor’, pero me equivocaba porque ese partido lo vieron tres personas, y nadie en el mundo lo vio”, añadió.

Por último, la estrella que se encuentra brillando en el Olympique de Marsella reconoció que “soy mucho de decir lo que pienso, lo que siento, no me lo guardo. Si hay algo que no me gusta te lo voy a decir, blanco y negro, no puedo ser diferente”.

“Siempre he sido así y la vida me ha hecho crecer y madurar en todo ámbito, en lo personal y también hay que querer”, finalizó el máximo goleador de La Roja.

Sin dudas que son palabras de un jugador que es muy querido en el país y que cada una de sus declaraciones pesan en suelo nacional, donde se está preparando junto a La Roja para ver acción por la fecha FIFA ante Paraguay, este lunes 27 de marzo a las 21:30 horas en el estadio Monumental.