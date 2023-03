El delantero chileno Alexis Sánchez entregó detalles de su fatídico paso por el Manchester United, donde solo marcó cinco goles en 45 partidos, y además disparó contra su ex entrenador en el Inter de Milán, Simone Inzaghi.

El tocopillano tuvo en los ‘Diablos Rojos’ el gran paso en falso de su carrera. Llegó en el año 2018 a Old Trafford, como el fichaje estrella, luego de romperla en el Arsenal FC con 80 goles y 45 asistencias en 166 partidos.

El ‘Niño Maravilla’ comentó en diálogo con TVN su nefasto transitar en el United. Eso sí, Alexis reveló que estuvo muy cerca de fichar antes, el 2017, en el Manchester City de Pep.

“Estuve a punto de irme al City. Hablaba todos los días con Guardiola, me decía feliz cumpleaños. Era como mi papá. Fue mi papá en Barcelona y lo iba a ser en el City. Hablábamos, conversábamos todos los días, me mandaba mensajes. Y estaba todo listo, había un jugador que se iba a ir a Arsenal. De repente Arsene Wenger me dice no te vas porque el otro jugador no quiso venir y no tienen a otro”, dijo.

Luego, la actual estrella del Olympique de Marsella terminó fichando en el United. “Suena el celular. Mourinho, me dice: ‘Alexis, aquí está la siete para ti disponible’. No fue una cosa de dinero, para que todo el mundo sepa. Era lo mismo con el United y el City. Y me dijo aquí tienes la siete, estamos jugando la Champions League y lo vamos a dar todo. Yo quería irme en ese momento, pero tenía la palabra de Guardiola”, reveló.

“Ahí dije, futbolista chileno jugando en Manchester United, algo que nunca ha pasado. Con la siete de Cantona, Beckham, Cristiano Ronaldo y que ahora un chileno la tuviera, era un sueño“, agregó.

Pese a su opaco paso por los ‘Diablos Rojos’, el goleador histórico de La Roja aseguró: “No me arrepiento de haberme ido al United, las cosas pasan por algo. Me hubiese gustado ir al City, sí. Habríamos ganado la Champions ya. En la final habría hecho algo”.

La molesta irregularidad en el Inter de Milán: disparó contra Inzaghi

El ariete de 34 años también recordó su anterior camiseta en el profesionalismo: el Inter de Milán. En los ‘neroazzurros’ careció de regularidad y allí responsabilizó al entrenador Simone Inzaghi.

“Yo estoy tranquilo, porque yo digo ‘a ver, tú me criticas, ¿pero me diste la oportunidad para demostrar? ¿Me diste 15 minutos o un partido para demostrar?’ Por eso yo estaba tranquilo. Yo siempre decía que soy como un león enjaulado”, lanzó contra el DT.

“Las críticas en su momento yo decía ‘hazme jugar, y si ahí lo hago mal critícame’. Ahí está bien, tienes razón, pero si me criticas y no puedo demostrar o por 15 minutos también es injusto, pero te pagan por demostrar”, complementó.

Con el Inter, el chileno registro 20 goles y la misma cantidad de asistencias en 109 partidos jugados.

Para terminar, Alexis dio a conocer una charla que tuvo con Inzaghi antes de un clásico lombardo. “Yo una vez le dije que si no me hacían jugar contra Milan, íbamos a perder. En doble sentido, pero le dije ‘profe, podemos perder, ojo’. Y pasó. No le dije nada, tenía que ser como un elefante: boca chica y oreja grande. Escuchar más y hablar menos”.