Esteban Paredes, histórico goleador de Colo Colo, volvió a referirse en las últimas horas al bullado y criticado paso del defensor central argentino-chileno Matías Zaldivia de los albos a La U.

El oriundo de San Isidro, de 32 años, dejó en noviembre de 2022 el ‘Cacique’ al no existir ofertas para su renovación. Zaldivia, que estuvo seis años en Pedrero, sorprendió un mes después al fichar en Universidad de Chile.

Una llegada al CDA que no gustó nada a los hinchas albos ni a los del cuadro azul. Ahora, el experimentado zaguero tiene el respeto de la afición del ‘Romántico Viajero’ a base de mucha entrega y buenas presentaciones.

Ante este comentado traspaso, Paredes volvió a referirse al tema de su excompañero. “Me sorprendió, por todo lo que hizo. La gente piensa un poco parecido. Por todas las cosas que hizo en Colo Colo, por los cantos, por las imágenes que todos vimos”, dijo.

“Después, es válido. Es persona, ser humano. Se equivocó al decir que Colo Colo es el más grande, que lo es, pero después se va al archirrival”, agregó el excapitán colocolino en diálogo con La Tercera.

Incluso, el recordado ‘7’ del elenco ‘popular’ aclaró que él no hubiera sido capaz de irse al ‘archirrival’ del ‘Cacique’, pese a que tuvo contactos con La U en la exitosa era de Jorge Sampaoli.

“Estuve tres años en Colo Colo y cuando estaba en México me hablaron de La U, cuando estaba Sampaoli. Y les dije que no. Desde mi niñez, siempre he sido colocolino. Al cumplir tres años en el club, me sentía parte de la historia. Habría sentido como que le estaba dando la espalda al club y a su historia”, apuntó.

“(Zaldivia) Es profesional. En su etapa, cuando queda libre, no me hubiese ido a la U ni a Católica. Estuvo seis, siete años. Ganó cosas importantes, generó cosas importantes al colocolino y, como te digo, la canción fue el grave error que cometió”, complementó.

Para terminar, Paredes repasó al central. “Ahí ves que no era tanto el sentimiento por Colo Colo como él decía. Se ve reflejado en que se va al rival, a los máximos rivales. En eso se equivocó”, sentenció.