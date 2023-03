Todo listo. Esta noche se realizó el sorteo de la Copa Chile 2023, la cual, trae consigo atractivos duelos que enfrentarán a 64 equipos de todo el país.

Vale recordar que el torneo cambió su formato, dejando para la presente edición un criterio geográfico y cuatro llaves en las respectivas zonas Norte, Centro Norte, Centro Sur y Sur.

En dichas fases regionales, a disputarse con regla de eliminación directa, habrá un ganador por cada zona y posteriormente, se dará paso al cuadro final entre cuatro equipos (partidos ida y vuelta) que definirán al campeón de la Copa Chile.

Asimismo, el equipo de menor categoría oficiará los duelos eliminatorios como local. En esa misma línea, si se enfrentan dos equipos de la misma división, el que tiene el ranking más bajo (número de sorteo) será el ‘dueño de casa’ para afrontar los partidos coperos.

Sin más preámbulo, las parejas y compromisos fijados para disputarse desde la segunda semana de abril, a falta de programación oficial, son:

Zona Norte San Marcos de Arica vs Trasandino

Deportes Iquique vs CD Unión Iquique

Antofagasta vs Eléctrico Refinería

Cobreloa vs CD Ojanco

Cobresal vs Unión Bellavista

Deportes Copiapó vs Provincial Ovalle

Coquimbo Unido vs Quintero Unido

La Serena vs Unión Compañías

Zona Centro Norte Colo Colo vs Santiago City

Unión La Calera vs Trasandino

Santiago Morning vs San Antonio Unido

Universidad Católica vs Deportes Colina

Santiago Wanderers vs Real San Joaquín

San Felipe vs San Luis

Palestino vs Deportes Limache

Everton vs Deportivo Los Nogales

Zona Centro Sur Universidad de Chile vs Chimbarongo

O’Higgins vs General Velásquez

Curicó Unido vs Deportes Rengo

Barnechea vs Lautaro de Buín

Melipilla vs Santa Cruz

Audax Italiano vs Deportes Recoleta

Unión Española vs Colchagua

Magallanes vs Ferroviario Comercial