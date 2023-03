Lizardo ‘Chano’ Garrido será el protagonista en el segundo capítulo del programa “De tú a tú” de Canal 13. En el espacio televisivo, el ídolo y campéon de Copa Libertadores con Colo Colo en 1991 conversará con Martín Cárcamo respecto a su vida y principalmente, la lucha que afronta contra la leucemia.

Al respecto, el histórico exdefensor chileno relatará en el programa lo que significó para él la muerte de su esposa, Miriam, producto de un cáncer en 2018. “Me dicen que tiene un cáncer al pulmón. Cuando le cortaron el pelo ahí fue muy difícil, muy fuerte, para ella fue brutal. Ahí, empezó todo ese martirio.

La lucha del ‘Chano’ Garrido

En aquel escenario y en la superación de un largo duelo, apareció la leucemia. Según cuenta el propio exjugador, la enfermedad se manifestó en su cuerpo con síntomas de herpes y líneas rojas en su espalda y brazo izquierdo. “Cuando me dijeron que era cáncer a la sangre, ahí me desmoroné, me caí”, reveló.

A su vez, en un extracto del programa, Cárcamo le consultó al ‘Chano’: “¿Le comunicaste a tus hijos que no te ibas a tratar?”, y el exfutbolista respondió: “Yo no me quiero tratar, no quiero sufrir”, apuntando a la triste experiencia que vivió junto a su esposa.

Finalmente, y ya dado de alta, el exseleccionado chileno señaló respecto a su estado de salud que “estoy súper controlado, con médico, con quimio en pastillas. Me siento mejor, aunque hay días en que no me puedo levantar. Ya no tengo células cancerígenas en mi médula”.

El capítulo donde Lizardo ‘Chano’ Garrido y Martín Cárcamo conversarán con más profundidad en “De Tú a Tú”, será emitido este domingo 12 de marzo por las pantallas de Canal 13, después del noticiero Teletrece Central.