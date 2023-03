El entrenador de Ñublense, Jaime García, se mostró indignado este miércoles por el estado de la cancha del Estadio ‘Nelson Oyarzún’, más aún a un mes del estreno en la Copa Libertadores.

El estratega de los ‘Diablos Rojos’ sacó la voz para referirse al pésimo estado del reducto chillanejo. “Respeto, a veces hay momentos que uno tiene que culminar sus proyectos bien y creo que este es el año”, dijo.

“¿Qué quieres que te diga? Merezco respeto, así como yo he criticado otras canchas, para una Copa Libertadores o para lo que nosotros queremos, si tú me preguntas ahora, no está”, agregó.

Además, el DT de 45 años no apuntó a un responsable directo por la situación que complica al primer equipo con miras al certamen continental y los próximos desafíos por el Campeonato Nacional.

“Esto viene de todos, desde acá hasta allá abajo. Solamente pido lo que tiene que ser una cancha. Buscar culpables, yo no soy detective ni quiero serlo, no me interesa….Lo único que pido es eso”, expresó con molestia.

Incluso, el nacido en Cartagena no quiere que la localía copera de Ñublense sea trasladada a otra ciudad por el mal estado de la cancha del ‘Nelson Oyarzún’.

“No corresponde por nuestra gente, no se puede así, hay cosas que no me voy a callar, soy así”, aseveró.

Jaime García se ve fuera de Ñublense para la campaña 2024

Además, García no se ve más allá de diciembre próximo en el club. “Hay que terminar bien el año, lo voy a hacer, por respeto al club y a la personas que están a cargo del club, de la persona que me trajo”, dijo.

“Hay momentos e instancias para decir ‘ya, este año tiene que ser maravilloso, terminar maravilloso para volar’”, sentenció.