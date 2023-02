El partido programado para este domingo a las 18:00 horas en el Zorros del Desierto no se jugará por falta de garantías de seguridad.

Junto con el ‘clásico del norte’ entre San Marcos de Arica y Deportes Iquique, el encuentro que enfrentaba a Cobreloa ante Deportes Antofagasta se erigía como uno de los partidos de la fecha en la Primera B, antes de que, este jueves, se confirmara su suspensión.

El enfrentamiento válido por la segunda fecha del Ascenso Betsson 2023 y programado para este domingo a las 18:00 horas no se jugará, en una decisión tomada por Delegación Presidencial Provincial de El Loa.

Así lo confirmó el propio presidente de los ‘loínos’, Fernando Ramírez, en conversación con Radio El Salar de Tarapacá, donde también aclaró la situación.

En ese sentido, el duelo se suspendió tras no poder reunirse con Estadio Seguro. ¿El motivo? Debido a que en cada encuentro de esa magnitud se debe contar con servicios específicos contratados con mayor antelación y que no se cumplen las garantías mínimas establecidas en el articulo 9° (no hay cobertura de Carabineros), se llegó a la determinación de la cancelación.

Asimismo, el mandamás de Cobreloa puntualizó en que no existe aún una fecha para la recalendarización del cruce, aunque asegura que estarán preparados para cualquier confirmación.

Cabe consignar que el elenco de Calama pudo abrazarse en la primera fecha tras derrotar a San Marcos. En tanto, los ‘pumas’ se estrenaron en la B con una derrota frente a Iquique.