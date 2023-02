Restan solo algunas semanas para que se de inicio a la nueva edición de la tradicional Copa Chile, en donde elencos de todo el país buscarán el espigado trofeo, la gloria nacional y los cupos para certámenes internacionales que brinda el torneo.

Hace pocos minutos, se conocieron los cruces de primera ronda en donde 16 equipos se enfrentarán en una eliminación directa para reducir la cantidad de participantes en el arranque del certamen.

En esta etapa se enfrentan solo cuadros de Tercera B y A, quienes buscan avanzar de fase para alcanzar a disputar partidos en contra de potentes equipos de primera de la máxima categoría del balompié criollo.

El día sábado 10 de marzo, se dará el vamos a la competición entre Municipal Puente Alto vs Deportes Colina y Santiago City vs Aguará, y durante todo ese fin de semana se disputarán los cruces de ida, mientras que la vuelta serán el 18 y 19 del mismo mes.

Primeros cruces de Copa Chile

Municipal Mejillones vs Unión Compañías

Provincial Ovalle vs Municipal Salamanca

Comunal Cabrero vs Provincial Ranco

Colegio Quillón vs Colchagua

Rancagua Sur vs Chimbarongo FC

Municipal Puente Alto vs Deportes Colina

Santiago City vs Aguará

Quintero Unido vs Concón National

Campeones regionales ANFA

Ya con los primeros ganadores, se da el paso a la siguiente ronda en donde ingresarán 9 campeones regionales del torneo ANFA, donde ya se conocen a los elencos que representarán a Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, ya que son muchos los kilómetros de distancias que los separan.

En orden de norte a sur, se encuentran ya clasificados: Trasandino de Socoroma, Unión Iquique, Central Norte y Ojanco Tierra Amarilla.

En los otros casos, se definirá en cancha quienes integran los 5 cupos restantes para llegar a la segunda ronda de la Copa Chile.

Los cruces serán entre Unión Bellavista (R. de Coquimbo) vs Club Deportivo La Higuera (R. de Valparaíso), La Línea Blanca Ferroviario Comercial (O’Higgins) vs Constitución FC (Maule), Teniente Merino (Biobío) vs SAU Temuco (La Araucanía), Gol y Gol de Vivanco (Los Ríos) vs JUD Dalcahue (Los Lagos) y Liga Universitaria (Aysén) vs Deportivo Bories (Magallanes).