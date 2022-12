Un emocionado Carlos Humberto Caszely develó este viernes la estatua que el CSD Colo Colo le dedicó en su honor en el Estadio Monumental.

Una jornada emotiva en la que asistieron familiares y amigos del ‘Rey del Metro Cuadrado’, además de figuras del ‘Cacique’ y algunos hinchas albos.

“Cuando me dijeron que me querían hacer estatuas, lo primero que hice fue pellizcarme, porque no es normal que se hagan reconocimientos en vida“, indicó de entrada el otrora goleador de Colo Colo sobre la obra del escultor Óscar Plandiura.

Además de agradecer a Edmundo Valladares, presidente del CSD Colo Colo, el ‘Chino’ recordó “al hombre más importante de la historia de Colo Colo, David Arellano, quien fundó el club más ganador de la historia”.

“A partir de ahí me acuerdo de mi primer contrato, a los 15 años, o cuando llegué al Club Hípico a los 9 años, y ahí empieza un poco la historia con don Andrés Prieto y con don Pedro Morales”, complementó.

En su discurso, Caszely dedicó palabras para su fallecida esposa, María de Los Ángeles Guerra.

“Es una mañana preciosa, de risas y llanto, como es la vida. Esto es muy bonito, pero también por el recuerdo triste de una mujer que me acompañó por 50 años, son recuerdos gratos e ingratos: grato por el homenaje, ingrato por ese Carlos Caszely que todavía está en el suelo y no se puede levantar, pero tiempo al tiempo“, apuntó.

“Una vez me dijeron ‘qué gran mujer tienes detrás de ti’, pero yo dije ‘no, ella está al lado. Sí estuvo atrás cuando me quebraron, cuando me perdí el penal en España, cuando estaba medio caído, ella fue el 80 por ciento de mi carrera, el 90 por ciento de mi matrimonio y me hubiese gustado que estuviese acá (…) Ella sufría cuando me veía triste y se alegraba cuando me veía reír. A esa mujer, gracias“, añadió.

A la hora de analizar su estatua, Caszely dijo que “está bastante parecido, el pelo largo y los bigotes le dan la impronta, además del short corto. Está muy bien logrado, estoy contento”.

“Esto es como estar a la altura de David Arellano, el hombre que inició todo esto. Es un orgullo enorme, se me sale el pecho”, sentenció.