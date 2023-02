Finalmente y luego de meses de incertezas, la Segunda División confirmó su orden para la presente temporada. En dicho torneo, correspondiente a la cuarta categoría profesional del fútbol chileno, 14 equipos estarán en competencia para lograr un solo cupo para ascender a la Primera B y dos descensos a la Tercera División.

Los conjuntos participantes, por otra parte, serán Deportes Concepción, Deportes Iberia, Deportes Linares, Deportes Limache, Deportes Melipilla, Deportes Rengo, Deportes Valdivia, Fernández Vial, General Velásquez, Lautaro de Buin, Provincial Osorno, Real San Joaquín, San Antonio Unido y Trasandino.

De esta forma, entonces, ANFP confirmó que el Campeonato de Segunda División se disputará desde el fin de semana del 25 y 26 de febrero, para culminar los días 14 y 15 de octubre.

La primera fecha de la categoría de bronce se compone de los siguientes duelos:

Deportes Limache vs. San Antonio Unido

Trasandino vs. Deportes Melipilla

Lautaro de Buin vs. Deportes Rengo

Real San Joaquín vs. Deportes Linares

General Velásquez vs. Deportes Concepción

Fernández Vial vs. Deportes Iberia

Deportes Valdivia vs. Provincial Osorno