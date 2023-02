“No hay pensamiento posible que aplaque la pena de decir adiós. Hasta acá no más llegamos”, dijo Arturo Sanhueza, reconocido jugador de fútbol nacional que hace instantes, anunció oficialmente su retiro definitivo de la actividad.

Mediante una externsa publicación en su cuenta de Instagram, el ‘Rey Arturo’ puso fin a más de 25 años de carrera profesional, los cuales, partieron con la camiseta de Arturo Fernández Vial en 1996.

Desde el ‘Inmortal’, el volante llegó a Colo Colo y en Macul, dejó huella. Eso sí, el nacido en Concepción hizo historia al participar en ese recordado Santiago Wanderers campeón de Primera División en 2001. Posteriormente, siguió sumando títulos en Macul: seis trofeos de Primera División y además, fue capitán en dos campañas con los ‘albos’, conformando una notable dupla en mediocampo con Rodrigo ‘Kalule’ Meléndez.

A ello, también se registran sus recorridos por Everton, Deportes Iquique, Universidad de Concepción, Deportes Temuco (campeón de Primera B en 2015), Cobreloa y Arturo Fernández Vial, su primer y último club en el fútbol chileno.

“Gracias a todos los clubes donde pude ser capitán, al Vial, a Colo Colo, a Wanderers, a Temuco, Cobreloa, Everton, Iquique y la U. de Conce. A su gente y a mis compañeros que me bancaron siempre. A los más jóvenes, que entendieron que toda la pasión que puse era para mostrarles el camino del profesionalismo. Tuve el honor de defender los colores de Chile”, escribió.

En su último periplo como ‘aurinegro’, el seleccionado nacional con Chile en 2007 vivió como capitán la consagración en la Segunda División Profesional de 2020 y el posterior ascenso a Primera B. Sin embargo, el conjunto vialino descendió de dicho torneo en la temporada 2022.

Ahora, a sus 43 años, Arturo Sanhueza decidió priorizar tiempo con su familia y colgar los botines e incluso, adelantó lo que le depara para el futuro: ser entrenador.

“Los títulos, los récords y los logros no son relevantes ahora. Hoy importa iniciar otro camino. Estoy seguro que seré entrenador, armaré un gran equipo de trabajo y me iré a viajar para aprender de los mejores. Así me criaron y así seré siempre”, finalizó Arturo Sanhueza.