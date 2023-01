Descolgaría el terno. El experimentado estratega nacional Jorge Garcés reveló que maneja una oferta para regresar al fútbol, pero no en suelo chileno.

En diálogo con El Mercurio de Valparaíso, el entrenador de 68 años habló acerca de la oportunidad que maneja para regresar al fútbol en Bélgica, país que lo vio debutar como DT en 1989.

“He tenido conversaciones, pero no hay nada concreto. No es fácil tomar la decisión, sobre todo por un tema familiar. Claro que sería lindo dirigir donde viví tantos años, estoy siempre pendiente del fútbol de allá. Me encantaría terminar mi carrera en Europa”, dijo.

Por otro lado, Garcés también se refirió a distintos temas, entre ellos, su salida de Santiago Wanderers en 2022 por malos resultados y el recambio generacional en el fútbol chileno.

“Fue triste. Creo que hubo un comportamiento injusto por una gran parte de la hinchada y de la directiva. Hubo muchos técnicos que no ganaron nada en Santiago Wanderers y no se les criticó tanto a mí. Siempre seguiré siendo wanderino porque yo amo a Wanderers, pero creo que varios de ahí han sido ingratos conmigo”, rememoró Garcés.

Respecto al recambio generacional y el fracaso del ahora ex director técnico de La Roja Sub 20, Patricio Ormazábal, Garcés apuntó que “no estuvo bien cuando trató de ‘chico’ a Osorio y tampoco cuando dijo que en la Selección él está encargado de formar, lo cual no es cierto porque en los clubes son los lugares donde se forman jugadores, no las selecciones”.

A su vez, Jorge Garcés recalcó que él sigue con la misma fuerza para seguir dirigiendo en el fútbol moderno.

“Aquella gente que dice que soy alguien desactualizado, que también vea si la experiencia en clubes se consigue de la noche a la mañana. Carlo Ancelotti, Manuel Pellegrini y varios técnicos que dirigieron en el Mundial son de la misma generación que yo y tienen muchas capacidades. Creo que tengo las condiciones para seguir”, precisó.

Por el momento, hay ‘Peineta’ para rato.