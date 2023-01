El periodista Juan Cristóbal Guarello y el exjugador Patricio Yáñez protagonizaron un tenso debate, donde el tema de conversación era el fracaso de La Roja Sub 20 en el Sudamericano de la categoría.

Tras la eliminación de la Selección dirigida por Patricio Ormazábal luego de caer 1-0 ante su similar de Venezuela, el comunicador las emprendió contra Francis Cagigao, exdirector deportivo de La Roja.

No solo eso. En la conversación, el periodista criticó duramente a sus colegas de ESPN que en su momento entrevistaron al español y ensalzaron su trabajo, el que estuvo lejos de ser aceptable.

“Lo peor de todo, lo más grave, es que se vendió la pomada de que el fútbol chileno iba a cambiar rotundamente a partir de un plan, una revolución que nunca antes se había hecho, y hubo pelotudos que se la tragaron y la compraron. Al payaso número uno lo aplaudieron en televisión. Fue en ESPN, lo siento, pero tengo que decirlo”, lanzó Guarello de entrada, en Agricultura.

El periodista hacía alusión al programa donde Yáñez, Fernando Solabarrieta y otros más entrevistaron a Cagigao, lo que molestó al exseleccionado de La Roja.

“¿Eso qué tiene que ver? Si vamos a empezar a tirar nombres porque sí…”, contestó el ‘Pato’, a lo que Guarello insistió: “Una cosa es equivocarse, pero otra es que teniendo antecedentes a mano recientes, se le hiciera un lavado de imagen”. Ahí el debate se incendió.

“Todos nos hemos equivocado acá, querer tener el techo de vidrio para estar dando nombres y apellidos no corresponde”, replicó Yáñez.

“Una cosa es equivocarse, y otra cosa es ser parte del circo. Dejémonos de joder, está bueno ya”, insistió el reconocido periodista.

El exjugador de Colo Colo no se quedó ahí y recalcó que “cuando tú te equivocas no te gusta, y cuando yo me equivoco sí me apuntas. Cuando alguien nos apunta estamos ‘no, no me digas nada a mi’, pero si uno se equivoca apuntamos y la cosa cambia”.

Guarello cerró su álgido discurso asegurando que “le estaban poniendo fichitas a Cagigao no en el principio, después de la cagada que me quedó a mí. Esos no son errores, yo me puedo equivocar, pero no me presto para operaciones mediáticas”.