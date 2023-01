El polémico traspaso de Matías Zaldivia desde Colo Colo a Universidad de Chile sigue generando controversia. Y es que, esta vez, el argentino Ramón Fernández, quien le tocó vestir los colores de ambos clubes, defendió al zaguero central y recalcó que los futbolistas trasandinos cruzan la cordillera para “trabajar”, ya que sólo son hinchas de clubes de su país.

En conversación con el programa De fútbol se habla así de DirecTV Chile, el actual jugador de Deportes Iquique tocó el tema del controversial fichaje de Zaldivia y no dejó indiferente a nadie.

“Hay que mirarlo como trabajo el pasar de un club a otro. Me tocó vivir algo similar. Nosotros los argentinos somos hinchas de clubes de nuestro país y a Chile venimos a trabajar”, puntualizó el volante de 38 años.

Ramón Fernández, jugador de @ClubDIquique:" Lo de Matías Zaldivia hay que mirarlo como trabajo el pasar de un club a otro. Me tocó vivir algo similar. Nosotros los argentinos somos hinchas de clubes de nuestro país y a Chile venimos a trabajar". #DFSHAChile pic.twitter.com/ZwyxCHqU1L — DIRECTV Chile (@DIRECTVChile) January 28, 2023

Respecto de su paso por el elenco laico, Fernández analizó su estadía en el CDA: “En Universidad de Chile me tocó estar con muchos entrenadores y nos faltó proyecto de equipo. En lo futbolístico, no me reprocho nada, no era el club para consolidarme”.

Esta temporada, el exjugador de O’Higgins buscará sumar la mayor cantidad de puntos en Primera B con los ‘Dragones Celestes’ con la misión de conseguir el anhelado objetivo del elenco nortino; el ascenso.

“Quiero jugar dos años más. No me llamó ningún club de Primera División después de dejar Atlanta (Argentina). Estoy con muchas expectativas acá en Iquique. Sé que me queda poco. El equipo tiene un proyecto lindo que es volver a primera”, reconoció.

Antes de finalizar, el mediapunta salió en defensa de otro compatriota, Eduardo Berizzo, quien se encuentra atravesando un complejo momento con la Selección Chilena.

“Sé la clase de entrenador que es Eduardo Berizzo y no tengo dudas de que le irá bien. Está en un proceso difícil, pero es un gran DT. Chile necesita un cambio rotundo de jugadores y los está buscando”, cerró.