No aguantó los reclamos y decidió ‘contraatacar’. Roberto Tobar, presidente de la Comisión de Árbitros, presentó una denuncia contra el entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, por sus dichos tras la Supercopa.

Recordemos que Quinteros se mostró muy ofuscado luego de la caída con Club Magallanes y descargó su furia contra el juez del compromiso, Fernando Véjar: “Ojalá que el campeonato no sea dirigido por árbitros que no están capacitados como esté. No sé si es malo o cobra a propósito contra Colo Colo”, fue parte de su discursos.

Las palabras del DT provocaron una potente respuesta mediática de Tobar, quien, a través de un video, defendió públicamente al colegiado: “Las declaraciones del señor Quinteros son muy desafortunadas, ya que en nada aportan al desarrollo del fútbol y mucho menos en la actividad en todas sus facetas”, expresó.

Sin embargo, no fue todo. Tobar además decidió ir al Tribunal de Disciplina y presentar una denuncia contra el estratega, acusando menoscabo a la imagen de Véjar, consigna La Tercera.

Según la publicación, el recurso de tobar se argumenta en “el artículo primero, inciso segundo, del código de procedimiento y penalidades que busca castigar a todos los que transgredan el principio de fairplay, que considera la buena fe deportiva”.

De esta manera, Gustavo Quinteros se enfrenta a una acusación que podría derivar, incluso, en una dura sanción en su contra.

En específico, el reglamento detalla que el DT, en caso de que se confirme que hubo un daño al fair play, podría ser castigado con multa o un castigo deportivo de hasta 50 partidos de suspensión. Otro dolor de cabeza para los ‘albos’.