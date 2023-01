El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, lanzó dardos en contra de Juan Martín Lucero y el árbitro Fernando Véjar tras la derrota alba por penales en la Supercopa ante Magallanes, en el Estadio Sausalito.

El estratega albo se refirió a la polémica salida del ‘Gato’ de Pedrero. Finalmente, el goleador del ‘Cacique’ durante la campaña 2022 fichó en Fortaleza de Brasil.

“Uno a veces piensa que se puede mejorar un equipo, fortalecerlo de una temporada a otra y aparecen situaciones que no tienes contempladas, se van jugadores libres y otros de mala manera, con contrato”, indicó de entrada.

“Lamentablemente tuvimos que salir a buscar un delantero para reemplazar a Lucero que se fue a otro club. Ya van a llegar los jugadores y vamos a ser un equipo competitivo nuevamente“, agregó.

Ahondando en lo sucedido con Lucero, el otrora DT de la UC y Tijuana de México señaló que “es un problema muy grande, no lo tuvimos el 2 de enero, el jugador se fue y tuvimos que salir a buscar delanteros. Nos perjudicó mucho, creo que está equivocado“.

Para terminar el tema, Quinteros fue más allá: “En este caso Colo Colo tiene razón, espero que se haga justicia, pero perdimos al jugador. Es el equipo el que se perjudica porque no pudimos reemplazarlo a tiempo porque se empezó muy pronto la temporada”.

El árbitro de la Supercopa tampoco se salvó

El DT del elenco ‘popular’ también centró sus críticas al árbitro de la Supercopa, Fernando Véjar, pidiendo incluso que no los dirija más.

“Ojalá que el campeonato no sea dirigido por árbitros que no están capacitados como esté. No sé si es malo o cobra a propósito contra Colo Colo”, apuntó.

“Cada vez que nos arbitra nos perjudica mucho, pero no tuvo nada que ver en el resultado”, sentenció.