El jefe de la Comisión Arbitral, Roberto Tobar, no se guardó nada y contestó a las críticas de Gustavo Quinteros a Fernando Véjar por su desempeño en la Supercopa.

El jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Roberto Tobar, fue muy crítico del entrenador de Colo Colo Gustavo Quinteros por su público reclamo contra el cometido del juez Fernando Véjar en la final de la Supercopa.

“Ojalá que el campeonato no sea dirigido por árbitros que no están capacitados como esté. No sé si es malo o cobra a propósito contra Colo Colo”, apuntó el estratega ‘albo’ luego de la derrota en penales con Magallanes, agregando que “cada vez que nos arbitra nos perjudica mucho”.

Estos dichos generaron molestia en la comisión arbitral y, especialmente, en el propio Tobar que no dudó en responder: “El desempeño de Fernando Vejar nos dejó muy satisfechos como Comisión de árbitros, ya que estuvo a la altura de una final muy competitiva y no incidió bajo ningún punto de vista en el resultado del encuentro”, celebró.

Pero no fue todo. Tobar apuntó directamente contra el DT colocolino: “Las declaraciones del señor Quinteros son muy desafortunadas, ya que en nada aportan al desarrollo del fútbol y mucho menos en la actividad en todas sus facetas”, lamentó.

“Este tipo de opiniones exponen ante la opinión pública e hinchas a un árbitro que realizó una muy buena labor. Sin duda no lo podemos aceptar“, complementó Tobar.

“Como Comisión siempre estamos llanos a escuchar críticas, opiniones y reclamos. Pero todo en un marco de respeto y de ánimo constructivo. Seguiremos trabajando para mejorar los niveles del arbitraje y colaborar en el desarrollo de nuestro fútbol”, cerró la principal autoridad arbitral.