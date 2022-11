José Pedro Fuenzalida disputará en la presente jornada su último encuentro con la casaquilla de Universidad Católica, club con el que ganó seis torneos nacionales y cuatro Supercopa de Chile.

A horas del adiós del equipo donde es capitán, el ‘Chapa’ se dio el tiempo de comentar sus próximos pasos y sorprendió al revelar que su idea es seguir jugando, aunque sin la presión de ser el estandarte de uno de los clubes grandes del país.

“Cuando uno juega siempre quiere ganar y está esa presión, pero el ser capitán de Universidad Católica, la responsabilidad que nos ha tocado asumir de pelear títulos todos los años, estar con esa constante carga de tener que lograr los resultados… Quiero que eso siga estando en el club, pero con el tiempo que llevo me cuesta asumirlo, porque ya tengo mi familia y los niños me ocupan mucho tiempo”, declaró en diálogo con La Tercera.

“Para estar bien acá hay que dedicarle mucho tiempo y tengo una familia a la que quiero dedicarle más tiempo. La decisión también va por eso, por darle prioridad a mi familia. Quiero seguir jugando, pero no con la presión que siento de ser el capitán de Universidad Católica. Es una responsabilidad que pueden asumir otros con mucha energía, que es la que uno va perdiendo con los años”, agregó.

Respecto a su despedida con la hinchada cruzada en el Santa Laura, tras el empate con Audax, el bicampeón de América con La Roja dijo que “es lindo poder despedirse con la gente, en cancha, sobre todo, en un mundo donde hoy los jugadores se despiden más por redes sociales que en la cancha misma”.

“Fue lindo por cómo estaba la gente, el cariño que recibimos con mi familia, con gente importante en mi carrera que pude tener en el estadio. Fue un cierre de ciclo muy lindo que viví en este club. Obviamente, es un cierre como jugador del equipo, porque seguramente voy a estar ligado de por vida a esta institución por las cosas que hemos vivido”, complementó.

Fuenzalida también se dio el tiempo de recordar la polémica con Nicolás Castillo, exgoleador cruzado. El delantero de 29 años -hoy sin club- puso en entredicho su capitanía, luego que el ‘Chapa’ sostuviera en una entrevista que su paso por Colo Colo fue ir al club “más grande de Chile”.

“Después de que tuvimos la polémica, intenté contactarme con él. No hablamos, pero también son cosas que ya están. Cerramos el capítulo. Después sí hubo, cuando él estuvo sonando acá. Siempre lo digo, yo no tengo problemas y yo acá no tomo las decisiones, las toma el club”, dijo.

Además, el extremo por derecha se refirió al reciente mensaje del ‘Nico’, donde firma la paz apuntando que “me apoyaste en un momento difícil”, haciendo alusión a cuando Fuenzalida ingresó con su camiseta a un clásico con Colo Colo mientras él luchaba contra una trombosis en México.

“Con respecto al mensaje, qué puedo decir… Qué bueno, porque también espero que el Nico pueda volver a jugar, pueda retomar el nivel y vuelva a disfrutar del futbol y de los goles, que es lo que él sabe hacer. Y también es un buen momento, con lo que hizo, de poder cerrar este capítulo, que fue un momento difícil“, sentenció.