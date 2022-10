José Pedro Fuenzalida exteriorizó este martes sus sensaciones a pocos días de finalizar su aventura con la casaquilla de Universidad Católica, club con el que ha ganado la cantidad de 10 títulos.

El ‘Chapa’ vive sus últimos partidos con el elenco de la franja, club con el que debutó profesionalmente en 2004 y donde es uno de sus máximos símbolos. Suma con los precordilleranos seis torneos nacionales y cuatro Supercopa de Chile.

“Ha sido un período especial, desde el año pasado he visto que se acerca el final de vestir la camiseta de la UC. Cada día que vengo acá sé que se acerca el final y lo estoy disfrutando en la cancha, orgulloso, compartiendo con mis compañeros“, indicó.

“He recibido mucho cariño, donde muchos quieren que siga, pero creo que ya cumplí un ciclo. Se necesita renovación, un cambio también en lo personal. El equipo lo necesita, creo que es el momento de dar paso a otros”, agregó.

Pese a decir adiós a los cruzados, el jugador de 37 años aclaró que su decisión no asoma como un adiós definitivo al fútbol profesional.

“Me quiero ir bien de la UC, siendo titular y jugando todos los partidos, dejarlo con la frente alto. Cada vez cuesta más afrontar cada partido, la recuperación no es la misma. No tengo decidido retirarme, pero en Chile no voy a jugar en otro equipo. Si aparece alguna opción de jugar afuera lo veremos más adelante“, aseveró.

“Me cuesta planificar lo que viene. He estado estudiando, me falta para tener algún título, pero quiero vivir cada etapa con tranquilidad, cerrar la etapa acá, ver lo que viene y prepararme para seguir ligado al deporte. Me falta preparación y tiempo para definir como viene mi carrera post fútbol, no tengo nada definido”, complementó.

Para terminar, el extremo admitió que ser el capitán de Universidad Católica “ha sido lo más lindo que me ha pasado en mi carrera y eso también tiene un desgaste. Cuando uno cree que ha llegado al límite, uno debe pensar en dar un paso al costado, es un muy buen momento para dejar el club”.

“Se necesita ese descanso mental también y dedicarle tiempo a la familia“, finalizó Fuenzalida, que solo le restan dos encuentros con la casaquilla cruzada.