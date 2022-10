Estalla el conflicto que protagoniza el Alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez y el cuadro de los ‘Pumas’ quienes son locales en el estadio Calvo y Bascuñán. Hasta el recinto llegó el mandamás de la ciudad para hacer desalojó de algunos trabajadores del club nacional que se encontraban en el lugar.

Todo esto, a raíz de una supuesta deuda en donde el edil acusa a Deportes Antofagasta de acumular una morosidad que se eleva en 200 millones de pesos concepto de luz, agua, uso de la cancha de entrenamiento e instalaciones al interior del reducto.

Además, el alcalde anunció que no facilitarán el estadio para que juegue el equipo contra Palestino, duelo válido por la fecha N°27 del campeonato nacional.

En conversaciones con medios nacionales, Jonathan Velásquez, señaló: “No van a poder utilizar ninguna dependencia más, acabamos de poner candado. No creo que la justicia nos obligue a tener que arrendar un lugar municipal que es nuestro”.

“Nosotros llegamos a un acuerdo, en mi oficina ellos me dijeron que habían sacado las cosas de lavandería y todo lo demás. Ahora voy y está todo instalado. Si mienten, siento que no es necesario creerles”, indicó el líder de la ciudad.

No solo quedó ahí, si no que enfatizó que la deuda viene de varios años atrás. Con relación a esto, detalló que “dicen que van a pagar desde el año 2015, estamos a 2022 y no han pagado ningún peso. Ya no les vamos a creer de aquí a cinco días más cuando juegue el equipo”.

Respuesta de Deportes Antofagasta

El problema ha escalado a tal nivel que el club respondió ante lo realizado por el alcalde Jonathan Velásquez, en donde mencionan que lo denunciaran ante la justicia por supuesto ‘secuestro’ de trabajadores al interior del estadio.

El departamento de comunicaciones de Deportes Antofagasta reveló: “Informamos que en un hecho sin precedentes el Sr. Alcalde ha secuestrado a ejecutivos del Club en sus instalaciones. En estos momentos viene llegando Carabineros para formalizar la denuncia”.

Sin duda un complicado panorama el que enfrenta el equipo ‘Albicelestes’, quienes se encuentran en el fondo de la tabla, en zona de descenso directo y que necesitan urgentemente comenzar a sumar para arrancar del fantasma de la ‘B’.

Ahora, se deberá esperar a las autoridades para que ayuden a dilucidar el problema que enfrenta al Alcalde de Antofagasta y al club que representa a la ciudad.