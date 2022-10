EL Sifup, encabezado por Gamadiel García, revela que en caso de seguir la violencia en los estadios, tomaran cartas en el asunto y que una de ellas es no jugar la siguiente temporada si continúa esta situación.

Una situación que se ha replicado en todo el territorio nacional, es la violencia en los estadios. Uno de los hechos más recientes fue lo ocurrido en el Clásico Universitario entre la U y la UC, en el partidos de vuelta de los cuartos de final de Copa Chile, donde el arquero azul, Martín Parra fue alcanzado por una bomba de estruendo.

Eso, sumado a los hecho evidenciados anteriormente en el balompié nacional, se da cuenta de que la violencia se ha tomado gran parte de las canchas del país y que no se ha revertido esta lamentable situación.

Es por eso, que el Sifup, encabezado por Gamadiel García, visitó a la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados para manifestar su preocupación por los riesgos que hoy sufren los futbolistas profesionales por la violencia descontrolada que se vive en los estadios.

En conversaciones con El Deportivo de La Tercera, el exjugador manifestó: “Hablamos constantemente con los capitanes y delegados, sobre todo de estas materias. Además, justo estamos recorriendo Chile visitando la mayor parte de los planteles, por ende tenemos claro qué ocurre y cómo tenemos que abordarlo”.

Además, desde el Sindicato indican que la asociación liderada por Pablo Milad no ha creado un reglamento para que los clubes nacionales velen por la seguridad dentro del estadio, como de los jugadores que ven acción semana tras semanas en los recintos deportivos.

Con relación a esto, el ex azul expresó: “Estamos preocupados y, más aún, cuando los reglamentos no tienen sanciones ejemplificadoras. Acá hay agresiones y no pasa nada esencial, solo multas o castigos irrisorios. Eso genera mucha incertidumbre”.

“El plan Estadio Seguro nació como un plan que iba de la mano con mejorar tecnología, empadronamientos de las barras, poner torniquetes, pero a quedado en nada porque nadie quiere invertir dinero. Las SA no han invertido en cámaras de reconocimiento facial. Las voluntades quedan hasta ahí cuando hay que invertir”, indicó.

No descartan tomar cartas en el asunto

Esto no fue todo lo comentado por Gamadiel García, ya que también no descartó que el Sifup analicé y tome cartas en el asunto, para imponer presión sobre las nuevas decisiones.

Es por esto, que el exdeportista explicó: “Las garantías y normas deben quedar en las bases de los torneos y sus reglamentos. Si esto continúa igual, por consecuencia, no se puede jugar la siguiente temporada. Eso te lo aseguro. Basta ya”.

No tan solo le deja la tarea a la ANFP, si no que también recalca la importancia en este tema de los propios clubes.

“Por ley, el responsable es quien organiza el espectáculo (dentro y fuera del recinto) y también, desde lo netamente laboral, el empleador es quien debe procurar proteger la salud e integridad de su trabajador. Eso no se cumple y si partimos de ahí, no hay como avanzar”, sostuvo.

Por último, García habló sobre la petición de algunos elencos chilenos para que vuelva Carabineros a los eventos deportivos, algo que para el presidente del Sifup, parecer ser lo indicado en este tema.

Con relación a esto, recalcó: “La coordinación con Carabineros debe estar siempre, y es el desde en cualquier discusión. El fútbol y el Estado se relacionan siempre, por ende de ambos lados se necesita más apriete”.

“Escuchamos a diario que nadie puede meterse en el negocio del fútbol, porque son privados. Parece contraproducente y un bastante absurdo. Reitero, quien organiza el espectáculo debe tomar las medidas de seguridad que sean necesarias para el buen desarrollo del evento. Y si no lo hace, las sanciones deben ser fuertes, pero hoy no existe castigo. Eso va a cambiar”, finalizó.