A un mes de las nuevas elecciones en la ANFP para escoger a la nueva dirigencia, hay dos candidatos que se asoman como contendores a quedarse con la organización del ente rector del fútbol nacional.

En una esquina se encuentra el actual presidente, Pablo Milad, quien va por la reelección a la cabeza de la institución. Según informaciones de El Deportivo, el viñamarino lanzará su candidatura durante el día, para continuar por otro periodo.

Hará formal su postulación en una comida de camaradería en el Club Sirio Unido, tras el Consejo de Presidentes que está fijado para las 16:00 de esta tarde. Hasta ahora, han confirmado 24 clubes su asistencia a la cena.

En la otra vereda se encuentra Lorenzo Antillo, quien enfrentará en otra ocasión a las aspiraciones de Milad y que luchará codo a codo por ser está vez el ganador de la puja por quedarse al mando de la ANFP.

En declaraciones con el medio La Tercera, el ex directivo de Audax Italiano señaló: “Efectivamente, lo estamos evaluando. Tengo una base de clubes que han manifestado un compromiso y que responde a lo que yo siempre dije: si los clubes me lo pedían, yo estaba dispuesto a asumir la candidatura y postular a la presidencia, básicamente, para generar, un cambio”.

“Creo que hoy es necesario que los clubes, en su totalidad, tomen una posición. No digo que tenga que haber un consenso, porque eso es muy difícil, pero sí que tomen una posición. No puede ser que haya un club que no tenga una posición o una definición de qué es lo quiere”, indicó.

Por último, comentó que su posible mandato, busca acabar con los problemas evidenciados hoy en día en el fútbol nacional. Con relación a esto, expresó: “¿Quieren que la cosas continúen cómo están o quieren que la industria salga del momento tan malo en el que está?”, finalizó.

Fecha para las elecciones

En una circular que fue enviada por la secretaria ejecutiva de la asociación, Sandra Kemp, se comunica acerca del día y hora para las nuevas elecciones.

En el escrito se informa que “de conformidad a lo acordado en sesión de Directorio de fecha 27 de septiembre de 2022, procedo a informar en relación con el proceso de elección de nuevo Directorio de la Asociación, el cual se verificará él próximo 08 de noviembre de 2022, a las 12:00 horas, en dependencias de la ANFP”.

“Las listas presentadas deberán individualizar el candidato a Presidente y los 6 candidatos a directores de la Asociación, debiendo incluir a lo menos dos representantes de clubes de Primera B, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 24 literal a de los Estatutos”, sostiene lo redactado.

Por último, se detalla que “una vez cerrado el proceso de inscripción de listas, el Directorio verificará el cumplimiento de los requisitos estatutarios, en conformidad al artículo 24, literal c. La elección del día 08 de noviembre, a las 12:00 horas, se efectuará de manera presencial en las dependencias de la ANFP”.