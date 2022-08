En la jornada de ayer, se vivió una nueva edición de los octavos de finales de Copa Chile. Sin embargo, un invitado inesperado se sintió en el duelo entre Unión Española ante O´Higgins.

Corría el minuto 80 del encuentro, cuando los ‘hispanos’ iban adelante en el marcador por 3 a 1, cuando un temblor de magnitud 5.4 y con epicentro a 21 kilómetros al sur de Rancagua, impresionó tanto a hinchas, como a parte del país donde ocurrió el movimiento telúrico.

En el momento, uno de los relatores del partido, Claudio Borghi, realizó un llamado a mantener la calma ante la situación vivida en el estadio El Teniente. En la transmisión de TNT Sports, el ex entrenador de Colo Colo, señaló: “Tranquilo, no se me ponga nervioso”.

Lo importante es mantener la calma 😎 🎥 @TNTSportsCL pic.twitter.com/5RCcuGKLhx — Orlando Villagrán (@ovillagranok) August 18, 2022

Además, quienes lo acompañaban en la cabina, hicieron un llamado a la calma, apelando a que Chile es un país sísmico y que es cotidiano sentir movimientos de mediana intensidad a lo largo del territorio nacional.

En lo deportivo, los de Independencia se quedaron con la victoria en la ida de las llaves por los octavos de final de Copa Chile. El marcador fue 3 a 1 para los dirigidos por César Bravo y llegan a la vuelta con chances de avanzar en busca del espigado trofeo chileno.

El segundo duelo entre ‘hispanos’ y ‘celestes’, será el próximo domingo 21 de agosto a las 20:00 horas en el estadio Municipal de La Pintana.