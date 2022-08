En la jornada de día sábado, se vivió un tenso partido entre Everton de Viña del Mar y Universidad Católica, ante una lluvia torrencial en el estadio Sausalito. Los ruleteros se quedaron con un hombre menos desde los 37´minutos del primer tiempo y tuvieron que trabajar para equiparar fuerzas ante la UC.

El jugador que vio la roja en el primer tiempo, fue Álvaro Madrid, quien gracias al mal estado de la cancha, resbaló y lamentablemente impactó el tobillo del joven debutante cruzado Bryan González. La lluvia y lo resbaladizo del terreno de juego, ayudó a que fuese más fuerte la entrada del volante.

Fuera de eso, también hubo algunas jugadas polémicas en el terreno de juego, por la anulación de un gol de Everton, por un supuesto empujón en contra Mauricio Isla, en lo que pudo ser el primer gol para el cuadro local. Anotación que desestimo el juez del encuentro, Cristián Garay.

Polémicas por el arbitraje

Ante estas acciones, fue que el DT de los dueños de casa, Francisco Meneghini, habló con los medios en conferencia de prensa, refiriéndose a las situaciones del cotejo y en donde puso en tela de juicio el arbitraje del partido.

En especifico, el joven estratega argentino señaló: “La expulsión no la vi. Vi de vuelta el gol de ‘Mati’ Campos me parece mal anulado. Me llama la atención que nos vuelva a arbitrar este árbitro, es el mismo que árbitro en San Carlos con el mismo rival y con polémica. Ya me molesta la designación del mismo árbitro, no tengo nada contra él”.

No se detuvo en sus reclamos contra el referí del partido ante los cruzados y en esa línea, argumentó que “Everton merece el mismo respeto que los demás clubes. Francisco Gilabert vuelve a dirigir después del escándalo en el fútbol chileno y nos arbitra a nosotros. Es una larga lista de situaciones que van cansando”.

Mismos protagonistas en la primera rueda

Además, recordó que el umpire también dictó sentencia en la primera rueda y enfatizó que “la designación de este árbitro (Garay) nos perjudicó en la primera rueda y lo vuelven a elegir ahora para dirigir este partido. La verdad no se entiende lo que cobra”.

A pesar de todos sus descargos con la prensa, la dirigencia de Everton elevará una solicitud ante la ANFP. Sin embargo, el DT trasandino lamenta que “sí lo haremos, pero después te mandan la jugada y te explican por qué te perjudicaron pero ya está, el partido está empatado y no hay nada que hacer”.

Por último, reveló: “Son dos veces con el mismo árbitro contra el mismo rival, Francisco Gilabert volvió y nos arbitró a nosotros. Roberto Tobar es el mejor árbitro del país y no nos arbitró nunca. No está bien”.

Sin duda una molestia fundamentada de parte de los ruleteros, ya que con 10 jugadores compitieron de igual a igual ante una Universidad Católica irreconocible en el duelo. Queda la sensación de que con los 11 de hombres en el terreno de juego en los 90´minutos, el resultado hubiese sido diferente.

Próxima fecha

El nuevo desafío para los dirigidos por “Paqui” Meneghini, será enfrentar al cuadro de Audax Italiano, el próximo sábado 13 de agosto a las 13:15 horas en el estadio Bicentenario de La Florida, válido por la fecha 22 del torneo nacional.