Momentos de incertidumbre abruman el presente de Cobreloa, quienes hace unas semanas declararon encontrarse al borde de la quiebra. Sin embargo, en el campeonato de Primera B, marchan en la segunda posición detrás del sólido Magallanes.

A pesar de esto, en el último encuentro los ‘loinos’ resultaron perjudicados al terminar su duelo frente a Deportes Santa Cruz con dos hombres menos y con un penal en contra, que selló la igualdad en el estadio Municipal Joaquín Muñoz García.

Un jugador que alzó la voz en contra del polémico partido y arbitraje, fue Nicolás Maturana, quien habló del cometido del úmpire del duelo, Omar Oporto. En aquella ocasión, el volante señaló: “Creo que al arbitraje se le está notando mucho, y no digo que sea malo para nosotros sino para los dos equipos, entonces es muy raro todo”.

Ahora, quien también habló de lo ocurrido fue el entrenador de Cobreloa, Emiliano Astorga, quien declaró en El Mercurio de Calama que “hay cosas que no se saben, porque no las ve nadie. Por ejemplo, el línea del partido en Santa Cruz me gritó de manera destemplada y uno no puede decirles nada”.

“En Copiapó, no nos cobraron un penal y un gol que fueron. Y terminamos perdiendo. Lo que ha venido pasando está ahí, se puede ver en los videos, no lo invento yo”, destacó el experimentado entrenador.

Sin embargo, a pesar de todos los descargos que protagonice el ex entrenador de Santiago Wanderers, asume que mientras más alegatos contra del arbitraje realicen, más perjudicados serán en los partidos.

Con relación a esto, Astorga detalló: “Uno no quiere polemizar porque no puede hacer reclamos. No se puede entregar un informe donde se denuncie algo, porque después te pueden pasar la cuenta”.

Sin duda, una polémica que continúa en el campeonato nacional, ya que hace un par de meses, se vivió un episodio negro en el arbitraje chileno, cuando Javier Castrilli fue destituido por la filtración de ‘supuestos audios’ en ayuda de Huachipato ante Deportes Copiapó en la disputa por el Ascenso a Primera División.