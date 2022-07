Un fuerte remezón sacudió al fútbol chileno el pasado 19 de julio cuando el club Rancagua Sur, de Tercera División, acusó a Lota Schwager de intento de sobornos en la previa del crucial juego que ambos debían disputar en el Bío Bío.

La dura acusación provocó que el pleito fuera suspendido horas antes del pitazo inicial. ANFA decidió actuar de oficio debido a la gravedad de los hechos.

“Durante la jornada del lunes 18 de julio, un integrante del plantel fue contactado por un personero que expuso vínculos con la institución carbonera, con el objetivo de reunirse para tener una conversación relacionada a ‘temas futbolísticos’”, expresó el cuadro rancagüino en un comunicado.

“Dicha reunión no fue más que un ofrecimiento económico para que nuestros jugadores no se presentaran o no compitieran en el partido que mañana nos enfrenta al elenco de la Octava Región”, agregó la misiva.

Eso sí, en las últimas horas se conoció que la Comisión de Ética de la categoría decidió cerrar el caso por falta de pruebas.

Al respecto, el conjunto minero decidió alzar la voz y con una declaración oficial avisaron que tomarán acciones legales contra el elenco de la región de O’Higgins.

“Informamos que tras la falsa acusación que nos hizo el Club Deportivo Rancagua Sur sobre un supuesto soborno, la Comisión de Ética y Disciplina de la ANFA falló a nuestro favor dictaminando que somos inocentes”, afirmó el equipo de la ‘Lamparita’.

“Estamos absueltos del caso porque no hubo pruebas que avalaran la afirmación de los incriminadores”, agregaron, haciendo hincapié en que “tomaremos acciones legales contra el Club Rancagua Sur, lo que ya está siendo preparado por nuestro equipo jurídico, presentando cada antecedente en la justicia”.

Finalmente, Lota remarcó que el presidente de Rancagua Sur, Jonathan Cristóbal Zamorano, recibió una amonestación por escrito “al no haber seguido el conducto regular para denunciar los hechos”.