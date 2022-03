Un triunfazo se anotó este lunes el fútbol femenino chileno: luego de varios años de tramitación, se aprobó -por votación unánime tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado- la iniciativa que establece el deber de las organizaciones deportivas profesionales de nuestro país de realizar contrato a sus jugadoras.

“Este es un momento histórico y va a pasar como uno de los grandes hitos del desarrollo del fútbol nacional. Lo logrado es el resultado de muchos años de trabajo, no solo de la ANJUFF, si no que de todas las futbolistas chilenas, de aquellas que sólo soñaron con esto y no lo pudieron vivir, de las que demostraron que es posible y por supuesto de todas las que pronto serán reconocidas y tratadas como profesionales”, dijo Tess Strellnauer, presidenta de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol, Anjuff.

Si bien la ley enuncia varias medidas para reducir la precariedad y desigualdad actual en el fútbol femenino, principalmente establece el deber de los clubes profesionales de celebrar un contrato de trabajo con las deportistas a fin de dar garantías en cuanto a la forma, contenido y duración de la relación laboral, así como también a la periodicidad en el pago de las remuneraciones.

La norma entrará en vigor seis meses después de su publicación en el Diario Oficial y las organizaciones deportivas deberán cumplir con la obligación de efectuar contratos laborales a las jugadoras de sus equipos femeninos de manera gradual. Es decir, en el primer año de vigencia de esta ley, se deberá cumplir con un mínimo de contratación laboral equivalente al 50% del total del plantel de jugadoras, en el segundo año deberán cumplir con la contratación de a lo menos un 75% del total, y finalmente en el tercer año deberán cumplir con la contratación del 100% de dicho plantel.

Para la diputada Marisela Santibáñez, una de las impulsoras del proyecto “los desafíos que tenemos siguen siendo grandes, el proceso legislativo no culmina con la aprobación de esta Ley, creemos que este paso es recién el inicio, y lo realmente importante es que todas las leyes que aprobamos sean aplicadas en los plazos y en los términos que corresponde”, declaró.

En tanto, la ministra del Deporte, Alexandra Benado, afirmó durante una intervención en el hemiciclo que “me siento orgullosa, honrada y privilegiada de estar aquí, pero a la vez responsable por todas las futbolistas y organizaciones que han estado detrás de este proyecto de ley”.

La ley también contempla el fin de la tercerización de la administración y la gestión del fútbol femenino y la posible adjudicación de recursos estatales de apoyo a los equipos profesionales a través de proyectos para el desarrollo deportivo.

“Este es un momento histórico para el fútbol chileno, estamos contentas por las próximas generaciones. Esto sienta las bases para un trabajo más serio, para ampliar la torta para todas y obviamente va a faltar mucho para que esta profesionalización realmente sea lo que las mujeres merecen, pero es un gran avance ya que se reconoce a las jugadoras como trabajadoras, que es algo que venimos luchando hace mucho tiempo”, finalizó Camila García, Directora de Anjuff y vicepresidenta de FIFPro.