A más de un mes de la última fecha del Campeonato Nacional 2021, el fútbol chileno sigue en ascuas tras la decisión de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP de expulsar del profesionalismo a Deportes Melipilla y dejar un cupo en la máxima categoría que se encuentran peleando Curicó Unido, Huachipato, Deportes Copiapó, Unión San Felipe y durante las últimas horas, Rangers. Sin embargo, un nuevo antecedente presentado por los ‘potros’ podría dejar otro damnificado.

Así lo confirmó el propio abogado del elenco metropolitano, Mauricio Acuña, quien reveló en conversaciones con Redgol que expusieron nuevas pruebas que confirman un doble contrato del ex defensor central de la ‘U’, Ramón Arias. Un reclamo que busca la desafiliación de la institución azul o un resta de puntos significativa.

“Presentamos una nutrida prueba al Tribunal, en la cual, inclusive, se acompañó con un informe de un profesor de derecho laboral, que fue director nacional de la Dirección del Trabajo. Un informe que fue absolutamente concluyente, que la sala recibió muy bien y que, aparentemente, les está cambiando la forma de analizar el asunto“, arrancó señalando el defensor de la escuadra presidida por Leonardo Zúñiga.

En ese sentido, Acuña explicó: “se concluye que, efectivamente, la compra o el contrato de derechos federativos de Ramón Arias, de parte de Universidad de Chile, es netamente remuneración y corresponde a los estipendios que deberían estar incluido en su contrato de trabajo, incorporado en la ANFP y registrado e informado como remuneración, no como un contrato mercantil que se le hace tratar de ver”.

Además, el abogado se mostró satisfecho de contar con una declaración clave de un funcionario de la ANFP, enfatizando en que “también declaró Diego Karmy y fue lapidario. Señaló en su declaración de la audiencia que no existe la compra de derechos federativos del jugador a club, que sólo existe de club a club. Por lo tanto, la figura de contrato de compra de derechos federativos de jugador a club no existe”.

“Los pagos de Universidad de Chile al intermediario dan por resultado un mes de remuneración que son 20 mil dólares por dos boletas con correos enviados por representantes e intermediarios como Sergio Vargas, que oficiaba como representante del directorio, que también establecía una remuneración alta y no la que se condice en las liquidaciones de sueldo. Todo punta e indica, y se demostró, que el sueldo de Arias no era los ocho mil dólares que se trata de decir, si no que 20 mil dólares mensuales”, añadió.

Antes de finalizar, Mauricio Acuña le puso presión a la ANFP y sentenció que “la Primera Sala tiene un muy buen problema que puede marcar hito o precedentes para causas posteriores. Esta situación irregular es derechamente para ocultar, por lo que sí debería ser sancionada Universidad de Chile con la expulsión o resta de puntos importantes”.