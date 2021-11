Días oscuros y de mucha polémica vive Universidad de Chile tras la crisis tanto administrativa como deportiva que enfrenta. El escenario es complejo para el elenco laico; marchan a un puesto de la zona de promoción y su nueva mesa directiva se ha mostrado mediáticamente ausente, excepto para responder a una dura acusación de Juan Cristóbal Guarello, desmintiendo haber llamado a TNT Sports para exigir la salida de Alejandro Lorca tras el ácido relato después de la derrota de la ‘U’ ante Ñublense.

Un nuevo ’round’ entre el directivo azul, Cristián Aubert, y un periodista, que se originó luego de los dichos de Guarello en el canal DirecTV Sports.

“Lo de Aubert es inconcebible. Nuevamente pidió la salida de un periodista, esta vez, se trata de Alejandro Lorca, porque no le gusto lo que dijo ayer sobre Azul Azul. No es algo nuevo. No se tire contra Lorca, pida que me echen a mí. Es una vergüenza”, apuntó el periodista deportivo en el programa ‘Más que Fútbol’.

A pesar del bajo perfil de Azul Azul durante los últimos meses, un aludido Aubert salió al paso para negar rotundamente las acusaciones del reconocido comunicador, manifestando que “no compartimos la forma ni en el fondo de los comentarios hechos al aire por Alejandro Lorca, lo que no implica que yo, ni nadie en el club, haya tenido contacto alguno con funcionarios de TNT Sports”.

“Esta grave denuncia lanzada por Juan Cristóbal Guarello, quien ha demostrado de manera continua tener una animadversión en contra de mi persona y con el club, no tiene ningún sustento ni veracidad, tal como acontece con innumerables señalamientos que ha hecho en el último tiempo”, agregó.

Tras el round del periodista deportivo y el empresario, el canal encargado de transmitir el fútbol chileno envió un comunicado oficial a los medios de comunicación, donde descartan presiones de Azul Azul para buscar la salida del relator.

“Este medio de comunicación no recibió mensaje alguno solicitando la salida del Sr. Alejandro Lorca por sus declaraciones durante la emisión de dicho partido”, enfatizó TNT Sports.

En ese sentido, sentenciaron: “En TNT SPORTS, velamos siempre y en forma integral, por los principios básicos de la libertad de expresión, bajo el marco de que las opiniones vertidas en nuestras transmisiones son de exclusiva responsabilidad de quienes la emiten y no representan necesariamente una posición editorial del canal”.

El punzante relato de Alejandro Lorca

Una mediática polémica que se originó tras el pitazo final de la octava derrota en sus últimos nueve partidos de Universidad de Chile (frente a Ñublense), donde el relator se descargó en contra de Michael Clark y compañía por la crisis que atraviesa el combinado azul.

“A La U le han robado el coraje, a La U le han sacado el alma. Para La U todo, absolutamente todo es tristeza. Una dirigencia que no existe, que no tiene liderazgo, que es inoperante, que es cobarde”, arrancó Lorca, agregando que “además le endosan toda la responsabilidad a técnicos inexpertos, que deja sólos a los jugadores”.

El comunicador de TNT Sports no quiso dejar la transmisión sin antes enviar un rotundo mensaje: “Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte. Están contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callante. Coplas a la muerte de mi padre de Jorge Manrique, creo que calza perfecto con la situación de Universidad de Chile: la muerte está a la vuelta de la esquina… Y no la ven”.