El director de Azul Azul, Cristián Aubert, desmintió lo que denunció el periodista Juan Cristóbal Guarello, que indicó que Aubert había llamado a TNT Sports para pedir el despido del relator Alejandro Lorca por un discurso que realizó una vez terminado el partido entre Ñublense y la U.

Luego del encuentro, el destacado relator de TNT Sports dijo, entre otras cosas, que “A La U le han robado el coraje, a La U le han sacado el alma. Para La U todo, absolutamente todo es tristeza. Una dirigencia que no existe, que no tiene liderazgo, que es inoperante, que es cobarde”.

“Además le endosan toda la responsabilidad a técnicos inexpertos, que deja solos a los jugadores”, agregó Lorca. Este viernes, Guarello en DirecTV aseguró que “Lo de Aubert es inconcebible, nuevamente pidió la salida de un periodista, esta vez se trata de Alejandro Lorca, porque no le gusto lo que dijo ayer sobre Azul Azul. No es algo nuevo. No se tire contra Lorca, pida que me echen a mí. Es una vergüenza”.

Este sábado el director de Azul Azul respondió a las acusaciones desmintiendo lo afirmado por Guarello. “Desmiento categóricamente la información difundida en un programa de DIRECTV, respecto a que yo habría llamado a TNT Sports solicitando el despido del periodista Alejandro Lorca por criticar a la dirigencia de nuestro club en la transmisión del partido ante Ñublense”, dijo Aubert según indica Redgol.

“No compartimos la forma ni en el fondo de los comentarios hechos al aire por Alejandro Lorca, lo que no implica que yo, ni nadie en el club, haya tenido contacto alguno con funcionarios de TNT Sports”, complementó.

Cristián Aubert también le dedicó unas palabras al periodista que aseguró la petición del directivo. “Esta grave denuncia lanzada por Juan Cristóbal Guarello, quien ha demostrado de manera continua tener una animadversión en contra de mi persona y con el club, no tiene ningún sustento ni veracidad, tal como acontece con innumerables señalamientos que ha hecho en el último tiempo”, finalizó.