Sin duda, la insólita confesión de Emiliano Vecchio generó diversas opiniones y críticas por parte del medio futbolístico nacional. El futbolista de Rosario Central admitió que, en 2013, jugó ‘para atrás’ ante Unión Española para que Universidad Católica no saliera campeón, lo que hizo estallar a Dante Poli en el programa F90 de ESPN.

El panelista deportivo levantó sospechas de una posible complicidad del cuerpo técnico y los compañeros del ‘Gordo’ en aquel polémico partido.

“Yo no conozco a Hugo González y no sé de cada uno de los integrantes del fútbol. Por mucho que nos hayamos dicho históricamente que somos transparentes y que son todos súper honestos, ¿por qué tendría que hacer una introducción diciendo que yo sé que es una gran persona?“, manifestó.

Cabe consignar que el ex volante de los ‘albos’ y los ‘hispanos’ reveló entre risas que, en 2013, “si nosotros ganábamos, el campeón era el clásico rival nuestro. Por el amor que yo le tengo a Unión y porque era el clásico rival nuestro, no les iba a hacer un gol. Ganó Unión Española y salimos campeones. Los córners iban un poco pasados”.

Poli hizo hincapié en la gravedad de la declaración de Vecchio en un programa deportivo argentino, señalando que “cada uno asumirá las consecuencias de lo que ocurrió. Esto ensució al fútbol”.

“Obviamente que irradia hacia el resto. No sé si uno tendrá que dar explicaciones, otros contestarán el teléfono para decir: ‘¿Sabes qué? Yo no estuve involucrado’. Otro dirá que no contestará el teléfono ‘porque no tengo nada que esconder’ y así”, agregó.

Antes de finalizar su reflexión, el ex defensor nacional volvió a dejar la incógnita de un complot y sentenció: “No voy a poner las manos al fuego ni por Hugo González, ni por los diez compañeros de Vecchio, ni por nadie. ¿¡Por qué lo tendría que hacer!? Yo no los conozco”.