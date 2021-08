El árbitro Claudio Aranda ha sido protagonista durante esta semana luego de que se viralizaran unas imágenes en las que agrede al jugador Boris Sagredo de Barnechea. La Comisión de Árbitros de la ANFP inició un sumario por el hecho, pero el juez se defiende.

En conversación con La Tercera, Aranda asegura que “No hubo ninguna agresión, nada. Estoy totalmente tranquilo. De hecho, me llamó la atención. El partido terminó tranquilo”.

Consultado por la agresión que se ve en las imágenes, asegura que “Para nada. Tajantemente se lo aseguro. Los jugadores de San Luis se rieron de inmediato. Le decían que terminara el show”.

Espera que no lo sancionen, aunque cuenta que de todas maneras este es su último año como árbitro.

El árbitro da su versión de los hechos: “Él (Boris Sagredo) reclama, pero no le presto atención. Hubo una jugada previa en que el lleva el balón, que le queda a Felipe Flores para disparar. Entonces, di ventaja. Ahí va y me reclama, no le hago caso. Me acerco en buena a tratar de explicarle, pero Boris me manda ‘a la punta del cerro’. Me reclama, me apunta con el dedo, me amenaza. Le digo ‘por favor sal de acá, voy a pitar’. Yo trato de no conversar con los jugadores. Y toqué el pito. No lo toqué”.

Aranda cuenta que lo llamaron desde la Comisión de Árbitros para revisar la jugada. “No me dijeron qué les parecía, pero yo estoy súper tranquilo. Llevo 25 años en el arbitraje. A nivel profesional ya son 19 y éste es el último. Nunca había tenido ningún problema. Independientemente de lo que esté pasando, estoy tranquilo. Sé la calidad de persona que soy”, reitera.

Barnechea hizo un reclamo formal y la Comisión de Árbitros inició un sumario. Por ahora habrá que esperar para ver el desenlace de esta historia.